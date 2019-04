Reactia lui Burleanu dupa ce a aflat ca Gica Popescu a demisionat din comisia pentru CM 2030

Gica Popescu a confirmat astazi ca a demisionat din comisia pentru organizarea Mondialului 2030.

Gica Popescu a confirmat astazi ca nu mai face parte din comisia pentru organizarea Mondialului din 2030. Informatia a fost anuntata ieri de jurnalistul Decebal Radulescu.

"Da, este adevarat ca am demisionat din acel comitet pentru Campionatul Mondial din 2030."

Recent, Gica Popescu s-a aratat extrem de deranjat de faptul ca a aparut intr-o poza alaturi de presedintele Federatiei, Razvan Burleanu.

Iata ce spunea Popescu atunci:



"Am reprezentat doua institutii, atata tot. N-a fost prima oara cand ne intalnim, ne-am intersectat si la comitetul interministerial. Nu ne strangem in brate, nu ne pupam, daca asta vrei sa stii. Totul tine doar de implicarea in niste proiecte comune. Nu exista un dialog apropiat, ti-am spus. Credeti ce vreti, dar n-ati fost in pielea mea! Nu stiti ce e in sufletul meu! Nu rascoliti un episod dureros pentru mine si va cer sa nu faceti aprecieri dupa un rahat de poza. Nu va doresc sa traiti ce am trait eu!", a spus Popescu intr-un interviu pentru Libertatea.

Burleanu, surprins: "A explicat de ce a facut asta?



Gica Popescu nu si-a explicat decizia, dar a precizat faptul ca nu are legatura cu poza mentionata mai sus.

Razvan Burleanu a fost surprins sa afle astazi ca Popescu nu va mai face parte din acea comisie pentru CM 2030, chiar daca este reprezentant al Guvernului pe probleme de sport.

"Sunt surprins de aceasta decizie, fiindca in primul rand nu exista o comisie sau un comitet de organizare pentru Campionatul Mondial din 2030 sau pentru Campionatul European din 2028."

"E decizia lui, nu pot eu sa o comentez. A explicat de ce a facut acest lucru? Cred ca el e cel mai in masura sa va explice de ce a luat aceasta decizie", a spus Burleanu.