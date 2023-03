Răzvan Marin, optimist pentru șansele de calificare la EURO 2024: "Am simțit asta în această săptămână"

După victoria cu Andorra, tricolorii antrenați de Edi Iordănescu nu se gândesc la altceva decât la cele trei puncte din confruntarea cu Belarus și sunt optimiști cu privire la șansele de calificare la EURO 2024.

"Da, am simtit în această săptămâna asta la antrenamente, avem un grup foarte unit (n.r. – dacă e generaţia care ne poate duce la EURO 2024). Avem un grup foarte unit, un grup frumos şi cred că se datorează faptului ca suntem majoritatea de aceeasi vârstă. Am crescut împreună, avem o mentalitate asemănătoare. Sunt obişnuit cu presiunea, am jucat în atâtea meciuri tari, atâtea meciuri decisive, n-am niciun fel de presiune", a declarat Răzvan Marin, potrivit as.ro.

"Noi vrem doar să luăm cele 3 puncte ca să începem bine aceste calificări, cu 6 puncte. 2-0, 3-0, 1-0 cu gol în minutul 90, până la urmă sunt 3 puncte. Cel mai important lucru este să fim în Germania", a adăugat mijlocașul lui Empoli.

Clasament Grupa I



1. Elveția - 3 puncte

2. România - 3 puncte

3. Kosovo - un punct

4. Israel - un punct

5. Andorra - 0 puncte

6. Belarus - 0 puncte

Programul grupei României:



25 martie 2023 : Belarus – Elveția 0-5, Andorra – ROMÂNIA 0-2, Israel – Kosovo 1-1

28 martie 2023: ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel (21:45)

16 iunie 2023: Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21:45)

19 iunie 2023: Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21:45)

9 septembrie 2023: Andorra – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21:45)

12 septembrie 2023: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21:45)

12 octombrie 2023: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21:45)

15 octombrie 2023: Elveția – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21:45)

18 noiembrie 2023: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie 2023: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)

VIDEO | Răzvan Marin, înainte de România - Belarus





Conferință de presă Răzvan Marin și Edi Iordănescu înainte de România - Belarus (27.03.2023) pe www.sport.ro