"A avut o cadere cand a jucat acolo!" Radoi, mesaj pentru Man inaintea meciurilor nationalei! Ce i-a transmis omului de 15 milioane al lui Becali

Dennis Man a marcat sapte goluri in acest sezon de Liga 1.

Dennis Man a facut spectacol la ultima partida a FCSB-ului impotriva lui Hermannstadt. Internationalul U21 a marcat si a reusit o pasa decisiva, dar Mirel Radoi este de parere ca fotbalistul mai trebuie sa-si imbunatateasca conditia fizica pentru finalul partidelor.

"E la un nivel competitiv bun in momentul de fata, m-am uitat la ultima partida, pana in minutul 32 a fost cel mai bun de pe teren, numarul de sprinturi a fost destul de ridicat pentru 30 de minute."

"Dupa aceea, a avut o cadere cand l-au trecut atacant. Din punct de vedere fizic, mai poate imbunatati finalul partidelor, dar ca forma sportiva, are realizari la fiecare partida", a declarat Mirel Radoi pentru Telekom Sport.

Dennis Man are zece goluri si sase pase de gol in acest sezon, in nou partide disputate. Fotbalistul FCSB-ului nu a fost convocat la nationala mare de Mirel Radoi, dar a evoluat la selectionata de tineret in meciurile cu Ucraina si Malta.