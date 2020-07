Radoi are planuri mari la nationala! Pe cine isi doreste in echipa si cine va purta tricoul cu numarul 10! "Ei stiu ca noi ii dorim!"

Selectionerul echipei nationale a Romaniei a vorbit despre problema naturalizarii fotbalistilor straini.

Mirel Radoi a povestit de ce nu au fost adusi pana acum la echipa jucatorii despre care s-a tot vorbit ca ar putea ajunge sa reprezinte Romania, cum ar fi Camora sau Dumitru Cardoso.

"Atat Camora, cat si ceilalti trebuie sa isi termine problema cu actele. Degeaba iau in calcul in momentul de fata ca am gasit fundas stanga, il iau pe Camora, iar pana in septembrie el nu are situatia terminata.

O parte dintre jucatorii straini care pot fi naturalizati stiu ca noi ii dorim", a marturisit Radoi pentru Telekom Sport.

"Ianis este decarul meu!"

In plus, selectionerul a vorbit si despre jucatorul care va purta in mandatul sau tricoul cu numarul 10.

"Avem multi jucatori care pot purta tricoul cu numarul 10. Incepem cu Ianis, Budescu, Nistor, Stanciu, Cicaldau, Maxim. Sunt 6 la prima strigare. Sa nu mai spun de Alexandru Baluta. Sau, spre exemplu, de Eric Bicfalvi, care joaca numarul 10 la echipa de club.

Jucatorul despre care noi credem ca poate juca numarul 10 trebuie sa vrea tricoul. Daca spune ca nu il vrea, atunci e clar. Ianis e decarul meu, am mai spus-o", a conchis Mirel Radoi, care va debuta pe banca tehnica a echipei nationale pe 4 septembrie, in meciul contra Irlandei de Nord, din Liga Natiunilor.