Italienii anunta transferul lui George Puscas! Atacantul nationalei Romaniei, chemat si la U21 pentru EURO, pleaca de la Palermo

George Puscas nu va ramane la Palermo daca echipa va juca in Serie C la anul.

Palermo, echipa la care a jucat romanul George Puscas in acest sezon, a fost retrogradata in Serie C din cauza unor nereguli financiare facute in perioada in care clubul a fost condus de controversatul Maurizio Zamparini.

In urma deciziei luate de Federatia Italiana de Fotbal (FIGC), lotul lui Palermo se poate dezintegra. Gazzetta dello Sport si Mediagol, publicatii din Italia, anunta ca mai multi jucatori vor pleca pentru ca Palermo nu isi va mai putea permite sa ii plateasca. De asemenea, acestia nu ar accepta sa joace in divizia a treia.

Puscas pleaca de la Palermo



George Puscas asteapta acum convocarile la nationalele Romaniei de seniori si U21. El ar putea juca in dubla cu Norvegia si Malta, dar vrea sa mearga si cu lotul U21 la EURO din Italia si San Marino.

Presa italiana scrie ca Puscas se va transfera in aceasta vara, la fel cum o vor face si macedonentii Aleksandar Trajkovski si Ilija Nestorovski, dar si norvegianul Haitaam Aleesami.

Pentru Puscas, o ofera poate veni dupa EURO de tineret. El este evaluat la 3.000.000 euro in acest moment.

In varsta de 23 de ani, Puscas a dat 9 goluri in 33 de meciuri disputate in Serie B in tricoul lui Palermo. El a mai trecut pe la Inter, Bari, Benevento si Novara.