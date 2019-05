George Puscas, RETROGRADAT cu Palermo in Serie C! Veste teribila pentru golgheterul roman! 

Palermo, echipa unde este legitimat George Puscas, a fost retrogradata in liga a treia italiana.

Cosmar pentru George Puscas in Italia, atacantul roman care spera sa promoveze in Serie A la finalul sezonului. Palermo, clubul sau, a fost retrogradat in Serie C in urma unor nereguli financiare ale patronului, Maurizio Zamparini.

Zamparini ar fi falsificat situatia datoriilor lui Palermo, in caz contrar, echipa nu ar fi putut fi inregistrata in campionat.

Palermo are dreptul sa faca apel la decizie in urmatoarele 15 zile. Pe 2 iulie va incepe procesul pentru Zamparini, iar celebrul presedinte italian poate ajunge la inchisoare.



Primar Palermo: Este decizie grea, dar o acceptam!

Primarul din Palermo, Leoluca Orlando, a reactionat imediat: "E o decizie care afecteaza intreg orasul, se pare ca nu au luat in considerare rezultatele sportive, e dureros ca nu au tinut cont de munca acestor jucatori in acest sezon. Dar e o decizie pe care trebuie s-o respectam si o sa evaluam posibilitatea unui apel", a spus acesta.

Palermo a incheiat Serie B pe locul al treilea si urma sa joace in playoff-ul de calificare in prima liga. Tribunalul federal a anulat toate rezultatele obtinute in acest sezon si a trimis echipa direct pe ultimul loc. Doar apelul o mai poate salva pe Palermo.

George Puscas a marcat 9 goluri si a reusit trei pase decisive in acest sezon. El spera sa revina in Serie A, dupa ce a jucat si in sezonul trecut cu Benevento in prima liga.

2,5 milioane euro e cota lui Puscas in acest moment.