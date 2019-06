Peste 2.3 milioane de romani au urmarit la PRO TV meciul dintre Norvegia si Romania!

Romania joaca luni in preliminariile UEFA EURO 2020 cu Malta, de la 21.45 in direct la Pro TV.

Vineri seara, echipa nationala a Romaniei a intalnit echipa Norvegiei in drumul catre UEFA EURO 2020, iar romanii le-au facut galerie la PRO TV jucatorilor lui Cosmin Contra. Dupa ce in prima repriza nicio echipa nu a marcat la poarta, repriza secunda a adus patru goluri si o multime de faze importante la poarta. La finalul meciului, Romania a reusit sa incheie la egalitate la Oslo, dupa ce a fost condusa cu 2-0 si, astfel, a ajuns pe locul trei in clasamentul grupei, cu 4 puncte, imediat dupa Spania si Suedia.

PRO TV a condus detasat topul audientelor vineri seara, cu meciul dintre Norvegia si Romania, cu cifre de aproximativ trei ori mai mari decat locul secund pe toate segmentele de public: comercial, urban si national! La nivelul publicului comercial, cu varsta cuprinsa intre 18 si 49 de ani, PRO TV a obtinut 13.2 puncte de rating si 40.0% share, spre deosebire de televiziunea de pe locul secund, care a inregistrat numai 4.7 puncte de rating si 14.1% share. La nivel national, peste 2.3 romani au facut galerie in fiecare minut echipei nationale din fata televizoarelor, iar in minutul de aur de la 21:55, aproximativ 2.7 milioane de romani urmareau PRO TV.

Romania continua sa spere la calificarea la UEFA EURO 2020. Urmatorul pas este cu Malta, luni seara in direct la PRO TV, de la 21.45. „Mai sunt 2 zile, ma gandesc cum sa ma refac pentru meciul urmator. Fizic, mental, incerc sa ma refac. Daca s-a apelat la mine, am incercat sa-mi fac datoria, asa cum fac meci de meci.", a spus Ianis Hagi despre intalnirea cu echipa Maltei.

Romania continua sa spere la calificarea la UEFA EURO 2020. Urmatorul pas este cu Malta, luni seara in direct la PRO TV, de la 21.45.

