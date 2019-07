E aproape de lovitura carierei! "Antrenorul m-a urmarit" Unde poate ajunge unul dintre pustii lui Radoi dupa ce Romania a impresionat la EURO U21

EURO U21 a adus o ploaie de oferte pentru pustii lui Radoi.

Prestatia excelenta a Romaniei la EURO U21 a starnit un interes major la nivelul marilor echipe din Europa fata de pustii antrenati de Mirel Radoi.

Unul dintre fotbalistii care au primit oferte este Ionut Nedelcearu. Italienii au scris ca AS Roma este cu ochii pe roman si aproape sa-l transfere, insa acesta are oferta si de la Zenit, acolo unde antrenor este omul care l-a adus in Rusia, la UFA, echipa la care evolueaza in prezent.

Nedelcearu vrea sa ramana cu picioarele pe pamant si sa se concentreze la actuala echipa, cu toate ca spune ca el si colegii lui s-au gandit la oportunitatile care se vor ivi daca vor reusi un turneu bun la EURO U21.

"Sincer, nu ma gandesc. Pana nu este ceva concret, nu vreau sa ma gandesc, fiindca mi-as face mult rau. Vreau sa raman concentrat la echipa de club. Daca va fi sa fac un pas inainte, cu atat mai bine, pentru ca asta imi doresc. Vreau sa cresc. Daca nu, trebuie sa raman concentrat si sa muncesc in continuare si mai mult. Chiar vorbeam cu Radu si Puscas, si Puscas mi-a spus ca mi s-ar potrivi Serie A. Sper sa ne intalnim in Serie A", a declarat Nedelcearu pentru Telekom.

Chiar daca presa din Italia scrie ca AS Roma este extrem de interesata de Ionut Nedelcearu, romanul are oferta si de la Zenit, dorit fiind de antrenorul Sergei Semak, cel care l-a adus pe fotbalist la Ufa.

"El m-a adus in Rusia, m-a urmarit, a venit si in Romania, m-a urmarit live. I-a placut de mine, deci, din acest punct de vedere, ar fi un avantaj pentru mine. Dar la un transfer nu depinde doar de o persoana. Inainte de acest turneu final, toti ne-am gandit ca este o sansa unica in viata noastra si de acum incolo ni se pot schimba carierele. Ne-am gandit si am si glumit pe tema asta, sa dam tot ce avem mai bun, ca sa putem sa plecam la echipe bune. Sper sa plecam cat mai multi dintre noi la echipe bune, ca sa putem creste, si asa va creste si echipa nationala", a mai spus Nedelcearu.