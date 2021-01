"O sa se bata pentru postul de selectioner!" Anunt BOMBA facut de FRF! Sumudica si Reghecampf, principalii favoriti sa il inlocuiasca pe Radoi daca PLEACA de la nationala

Daca Mirel Radoi ar hotara sa plece de la nationala, FRF are variante de selectioner.

In acest moment, atat Laurentiu Reghecampf cat si Marius Sumudica sunt liberi contract. Reghe ar fi pe lista Universitatii Craiova, dar salariul cerut este mult prea mare fata de ce poate oferi finantatorul Mihai Rotaru. "Sumi" de abia s-a despartit de Gaziatept, dupa ce a avut o prima jumatate de sezon fantastica. Romanul a fost la un moment dat pe locul 1 in Turcia, dar neintelegerile cu conducerea lui Gaziatep au dus la despartirea dintre cele doua parti.

Mihai Stoichita a declarat ce cei alesi pentru postul de selectioner in cazul in care Radoi ar pleca sunt: Laurentiu Reghecampf Marius Sumudica.

"In caz ca va pleca Mirel in alta parte, probabil ca va fi vorba si de Laurentiu, ca e un antrenor care a confirmat si care are valoare. O sa se bata ei doi pentru postul asta (Sumudica si Reghecampf), dar e concurenta acolo.

Avem antrenori care au inceput sa fie permanentizati si in alte parti ale globului, nu numai in Romania. Si o sa avem concurenta mai mare", a declarat Mihai Stoichita.

In cele 7 meciuri pe banca Romaniei, Radoi a acumulat 2 victorii, doua egaluri, si 3 infrangeri. Mirel Radoi fost numit selectioner al Romaniei in noiembrie 2019 si a semnat o intelegere valabila pe 2 ani.