Cele două echipe s-au înfruntat în a opta etapă a preliminariilor EURO 2024 pe Arena Națională din Capitală. Pe stadion au fost prezenți aproape 22 de mii de copii, din cauza sancțiunii primite de FRF după incidentele din partida cu Kosovo.

Nicolae Stanciu admite după victoria categorică de pe Arena Națională: "Ne doream victoria pentru copii"

România e lider în clasament în momentul de față, însă are un meci în plus față de competitoarele directe la calificare, Elveția și Israel

Nicolae Stanciu a vorbit după meci și a subliniat că atmosfera a fost senzațională. Căpitanul tricolorilor a precizat că naționala și-a dorit victoria pentru micii suporteri care au venit să susțină reprezentativa duminică seară.

„E la fel cum a fost și până acum. Nu s-a schimbat nimic. Suntem absolut la fel, mă refer aici la băieți, la starea noastră de spirit și cam tot ce înseamnă acest grup, suntem la fel cum am fost și la începutul acestor preliminarii. Din punctul nostru de vedere, nu s-a schimbat nimic.

(n.r. Elveția - Belarus 3-3) Inevitabil auzi acest rezultat. Până la urma nu se schimbă nimic. S-a terminat 3-3. Depinde ce facem noi. Nu trebuie să mai așteptăm alte rezultate. Le-am zis că s-a terminat 3-3, dar noi încă nu am jucat. Dacă nu câștigam astăzi?

Am foarte multe goluri din lovitură liberă. Îmi place când am posibilitatea să șutez la poartă. O fac bine. Golurile pentru mine aici sunt ca un bonus. Pentru mine important e rezultatul. Ne bucurăm că am luat cele trei puncte.

(n.r. atmosfera) Minunată. Chiar a fost minunată. A fost incredibil, am încercat să vorbim între noi în timpul încălzirii sau în pauze, dar nu te auzeai. Parcă erau 50 de mii de oameni. Au făcut o atmosferă extraordinară. Ne doream victoria pentru ei.

Au fost zile normale. Grupul e destul de matur, conștient. Știm unde vrem să ajungem. Am tratat aceste zile la fel cum le-am tratat și pe cele după egalul cu Israel, când am fost supărați. Ne-am dorit mul înainte de meci atunci să câștigăm.

Acum cu Belarusul am simțit că am avut unul dintre cele mai bune meciuri din campanie. Nu am reușit atunci să câștigăm, dar am făcut-o astăzi. Așteptăm meciurile din noiembrie”, a spus Nicolae Stanciu după meci.

România - Andorra 4-0

Tricolorii au început în forță meciul de pe Arena Naționlă. Nicolae Stanciu a deschis scorul în minutul 23, iar Ianis Hagi a majorat diferența în minutul 28 al partidei.

Răzvan Marin a fructificat o lovitură de pedeapsă în minutul 44, chiar înainte de pauză, iar Florinel Coman a închis tabela de marcaj în repriza secundă, în minutul 50.

Echipele de start