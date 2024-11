La cinci zile după incidentul petrecut în meciul cu naționala din Kosovo, căpitanul României a dezvăluit cum s-a petrecut totul.



Mai mult, Stanciu a susținut că a fost la un pas de o accidentare mult mai gravă, deoarece "plaga era între tarsiene".



"Sunt mai ok, sunt acasă, am început să merg puțin. După ce am vorbit cu doctorul am realizat că am avut un noroc mai mare. Plaga era între tarsiene. Nu m-am gândit cât aș fi stat dacă era fractură. Muriqi m-a călcat. Am văzut faza, nu a avut intenție, și-a cerut scuze și după meci. A fost singurul ok de la Kosovo.



M-am ridicat foarte repede, nu am văzut ce am pățit, kosovarii plecaseră pe contraatac. Apoi s-a oprit meciul, parcă când a avut Niță ceva probleme, era și doctorul lângă el.



Am văzut că aveam gheata roșie și curgea sânge din picior. Aveam și piciorul amorțit puțin, nu simțeam foarte bine ce pățisem. E bine că am câștigat și faptul că sunt bine acum", a spus Nicolae Stanciu, potrivit Digisport.



România, lider în grupa C2 a Ligii Națiunilor



În urma deciziei UEFA de miercuri, România a terminat C2 cu 18 puncte şi a promovat în Liga B. Kosovo s-a clasat pe locul al doilea, cu 12 puncte, Cipru a terminat pe trei, cu 6 puncte, iar Lituania pe ultimul loc, fără vreun punct.



Liga Naţiunilor 2024/25 are efect direct şi asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune patru câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naţionale europene participante la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.



Tragerea la sorţi a preliminariilor europene pentru CM 2026 va avea loc pe 13 decembrie, la ora 13:00, ora României, la sediul FIFA din Zurich.



Extinderea competiţiei pentru ediţia din 2026 a crescut numărul locurilor alocate echipelor UEFA de la 13 la 16. Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada va reuni pentru prima dată un total de 48 de echipe. Formatul preliminariilor europene va fi unul cu 12 grupe a câte 4 sau 5 echipe. Câştigătoarele grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială.