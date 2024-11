Nicolae Stanciu, căpitanul tricolorilor, s-a accidentat în timpul meciului și a ratat actul secund. A ajuns la spital, a fost tratat și, ulterior, a revenit pe Arena Națională pentru a urmări de aproape ultimele minute.



Nicolae Stanciu a dezvăluit motivul pentru care tricolorii au rămas pe teren, în frig, la România - Kosovo



Despre tensiunile de la meciul cu Kosovo, Stanciu a afirmat că acestea au persistat dintotdeauna și că adversarii chiar au întrebat înaintea jocului în ce condiții se va pune capăt prematur duelului.



Mai mult, Stanciu a precizat și că jucătorii naționalei României au rămas pe teren, în frig, pentru a evita eventualele discuții ale kosovarilor.



”Nu aveam nicio emoție. Am ajuns târziu la stadion, doar imagini am văzut cu ce s-a întâmplat. Am fost la spital, am făcut radiografie și m-am întors la stadion. Arbitrul încă nu fluierase. Colegii mei erau în vestiar, am stat câteva minute cu ei, iar apoi arbitrul ne-am chemat.



Mă întrebau de starea mea de sănatate, nu am vrut să-i întreb ce s-a întâmplat, nu am vrut să-i deconectez de la meci, în caz că s-ar fi reluat, chiar dacă mai erau câteva minute.



Nu puteam să meargă direct la cabine, au trebuit să aștepte pe teren, după puteau zice cei de la Kosovo că și noi am plecat la vestiare și poate ar fi fost alta decizia celor de la UEFA.



Tensiune la meciurile cu ei a fost mereu știam asta. La ședința dinaintea meciului ei au întrebat în ce condiții se va opri meciul. Se interesau foarte mult pe această temă. Asta era singura lor șansă pentru primul loc, să pierdem cu 3-0 la masa verde, pentru că nu puteau să ne bată cum am făcut noi în tur”, a spus Nicolae Stanciu, potrivit digisport.



Răzvan Burleanu e sincer după decizia luată de UEFA: ”Prea dur”



”E o decizie care trebuie spartă în două. Pe de o parte, decizia care confirmă victoria României cu 3-0 era logică, rațională și predictibilă, fiindcă în orice alt context s-ar fi pus sub semnul întrebării orice meci de fotbal care ar fi fost organizat. Practic, decizia care confirmă victoria României protejează fotbalul.



În ceea ce privește amenzile, în momentul de față le considerăm prea dure, mai ales închiderea stadionului pentru suporterii noștri, care, de altfel, în toată această campanie au fost un model și ne referim la modul în care s-au comportat în Germania, ne amintim meciul disputat în Cipru, dar și acest meci, unul cu o încărcătură aparte, s-au comportat exemplar până în minutul 91, 92.



Așteptăm motivarea, avem termen următoarele cinci zile pentru a decide dacă vom face apel la TAS sau nu. Există o procedură în ceea ce privește urgența, fiindcă vineri este tragerea la sorți.



Procedura propune o singură comisie la nivel de UEFA, astfel încât noi sau kosovarii, dacă dorim să facem apel, singura instanță este Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Când ai o procedură care solicită o urgență a unei comisii se apelează la această practică”, a spus Răzvan Burleanu, potrivit prosport.