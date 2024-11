Căpitan pentru România! Cine a preluat banderola de la Nicolae Stanciu

Răzvan Marin, discurs dur după meciul împotriva Kosovo

Răzvan Marin a avut un discurs dur la finalul jocului și a criticat gestul kosovarilor de pe Arena Națională. Mijlocașul echipei naționale a transmis că și tricolorii au fost jigniți la Priștina, însă nu au recurs la astfel de gesturi.

”Nici nu vreau să mă gândesc la ceea ce au făcut, dar e o lipsă de respect față de fotbal în primul rând. Și noi, la ei acasă, am fost huiduiți la imn, am fost înjurați, am fost făcuți țigani, am fost făcuți în toate felurile. Nu am ieșit, nu stăm să ascultăm tot ce se spune în tribune. Suporterii noștri au fost extraordinari și nu au spus absolut nimic. A fost acea scandare, dar a fost ceva de 20 de secunde. Tot ei au început să provoace. Probabil au văzut finalul, au văzut că nu pot să câștige.

Nu știu dacă a fost neapărat premeditat, dar probabil așteptau ceva de genul ăsta să facă din nou o scenă de acest gen. Chiar voiam să îi jignesc, dar nu stau să îmi bat capul cu astfel de personaje, pentru că nu merită. Trebuie să fim mai maturi și mai inteligenți decât ceea ce au făcut ei în această seară.

Scandări rasiste? Când ei ne fac pe noi țigani, nu e tot rasism? E chiar mai urât și mai jignitor. Nu cred că am făcut un joc extraaordinar în această seară. Am încercat să menținem rezultatul, pentru noi era bun și un rezultat și egalitate. Probabil vom câștiga cu 3-0 la masa verde. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Răzvan Marin la Digi Sport.