Nationala a unit romanii din TOATA Austria! "BUDESCU! BUDESCU!" Un fan i-a pupat mana lui Contra. VIDEO

Nationala Romaniei a invins Chile cu 3-2. VEZI REZUMAT!

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Romani din toata Austria au venit sa vada nationala in amicalul cu Chile de la Graz. Multi au ramas pe la porti deoarece partida s-a desfasurat pe o arena micuta si nu pe stadionul lui Sturm Graz.

La final, sute de fani au invadat terenul pentru a obtine autografe si poze cu nationala.

Un suporter a plecat de acasa cu un suvenir pretios: Contra i-a dat geaca de pe el. De bucurie, suporterul i-a pupat mana selectionerului.

Alte sute de fani i-au asteptat pe jucatori la vestiare. Budescu a fost omul asteptat de ei.



Romanii s-au impus dupa un joc bun in ultima jumatate de ora, prin golurile marcate de Nicolae Stanciu (13), Ciprian Deac (66) si Constantin Budescu (84), pentru sud-americani punctand Guillermo Maripan (32) si Lorenzo Reyes (52). Succesul echipei antrenate de Cosmin Contra a fost facilitat si de faptul ca adversarii au evoluat timp de o ora in zece oameni.

Echipa noastra a avut prima ocazie a partidei, prin Stanciu (11), insa acesta a sutat peste poarta din lovitura libera. In min. 13, jucatorul echipei Sparta Praga deschidea scorul printr-un sut cu stangul la coltul lung.

Medel l-a testa pe Tatarusanu cu un sut de la 20 de metri (25), dar acesta a fost la post.

Chile a ramas in zece oameni in min. 30, cand Castillo a fost eliminat pentru lovirea cu cotul in fata a lui Tosca la o faza fixa. Sud-americanii au reusit sa marcheze in zece, la reluarea fazei, prin Maripan, care a reluat cu capul de langa Nedelcearu, la centrarea lui Valdes (32).

Romania a mai avut doua ocazii pana la pauza, dat tot chilienii au fost cei care au avut o posesie mai buna in ciuda faptului ca erau in inferioritate numerica. Lovitura de cap a lui Tucudean (37) a fost respinsa de un fundas din fata portii, iar Stanciu a tras pe langa poarta (42). Repriza s-a incheiat cu un sut al lui Reyes pe langa tinta (44).

La reluare, tricolorii nu au primit penalty la un hent comis in propriul careu de Maripan (46), la un sut al lui Tucudean.

Chilienii, mai agresivi si mai implicati in meci, au reusit sa preia conducerea in min. 52, cand Reyes a marcat dupa erori comise in aparare de Nedelcearu si Cicaldau.

Medel a incercat sa il surprinda pe Tatarusanu cu un sut de la distanta si a obtinut un corner (55).

Schimbarile ofensive facute de Contra au dat roade, Ciprian Deac (66) a egalat dupa o combinatie superba intre Chipciu si Budescu. Actiunile ofensive ale echipei noastre au continuat, iar Chipciu (69) a tras in portar din cadere.

Dupa ce Tatarusanu a prins sutul lui Valdes (71), Budescu a trimis un pic peste poarta din lovitura libera (77). Sagal (81) a trimis alaturi de tinta, iar mingea expediata de Puscas a fost retinuta de Collao (83).

Golul victoriei echipei Romaniei a fost marcat de Budescu (84), dupa o combinatie cu Puscas.

Meciul de la Graz le-a oferit acum sansa debutului lui Tudor Baluta si George Puscas.

In urma cu un an, Romania a invins Chile cu 3-2, la Cluj-Napoca, in meci amical, prin golurile marcate de Bogdan Stancu, Nicolae Stanciu si Alexandru Baluta. Si atunci sud-americanii au jucat o buna parte din partida in zece oameni. Interesant este ca si primul meci dintre Romania si Chile s-a incheiat cu scorul de 3-2 pentru tricolori (1982).

Chile, castigatoarea trofeului Copa America in 2015 si 2016, a jucat anul trecut finala Cupei Confederatiilor, in Rusia. Chilienii sunt lipsiti in acest turneu european de vedetele lor.

Romania va juca urmatorul meci amical cu Finlanda, marti, de la ora 20,30, la Ploiesti, in direct la PROTV!