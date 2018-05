Motivul INCREDIBIL pentru care FRF a refuzat amical cu Argentina: "Sunt probleme cu biletele de avion pe ruta asta"

Romania a fost invitata de Argentina pentru un meci amical inainte de Mondial.

Nationala lui Contra nu merge sa-l antreneze pe Messi pentru Mondial. Adrian Mihalcea, antrenorul secund al nationalei, spune ca au fost mai multe probleme de organizare ce au facut imposibil ca Romania sa accepte invitatia finalistei de la Mondialul din 2014.

"Este corect, am avut o propunere din partea Argentinei de a disputa un amical , dar am refuzat pentru ca nu cred ca ne ajuta foarte mult. Era o deplasare scurta, in doua zile trebuia sa si jucam, plus ca erau probleme si cu procurarea biletelor de avion pe aceasta ruta. Apoi, trebuia sa revenim in Europa pentru a juca un alt meci... ne-ar fi dat peste cap. Am incercat sa gasim acolo un alt adversar, nu am reusit, asa ca, pana la urma, am refuzat! Poate, pe viitor, ne vom mai intalni cu astfel de ocazii”, a spus Mihalcea la Digi.

Romania are aranjat un amical cu Finlanda si mai cauta un alt adversar.

”Sigur este ca vom evolua contra Finlandei pe data de 5 iunie, la Ploiesti, dar va mai exista un amical in afara tarii, undeva la finalul lui mai si inceputul lui iunie. Pana duminica, cel mai tarziu, ne vom decide, pentru ca trebuie sa trimitem convocarile”, a mai spus Mihalcea.