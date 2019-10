Momentul in care Ianis s-a ridicat in inimile de pe National Arena! O tribuna intreaga l-a cerut in teren! Ce s-a intamplat pe stadion

In repriza a doua, Ianis a fost 'impins' in teren de pustii de la una dintre peluze.

Copiii au inceput sa-i strige puternic numele la 0-0 cand l-au vazut incalzindu-se in zona lor. Scandarea a fost preluata de o mare parte din stadion. Titular in Feroe, Ianis n-a prins insa niciun minut pe teren cu Norvegia. Andone, Nistor si Bordeianu au fost jucatorii prin care Contra a incercat sa schimbe in partea a doua a meciului.

Hagi Jr. a vorbit inaintea partidei cu norvegianul Berge, colegul sau de la Genk, si cu Razvan Marin, iar pe banca a stat langa prietenul Cicaldau. Ianis se intoarce azi in Belgia pentru a relua antrenamentele cu echipa de club. Genk are meci sambata in campionat pe terenul lui Standard Liege, echipa lui Denis Dragus.

