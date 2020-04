Schimbare TOTALA in calendarul nationalei! Cand ar putea debuta Mirel Radoi si la ce varianta de disputare a meciurilor lucreaza FRF 

Razvan Burleanu a vorbit despre nationala Romaniei si programarea meciului cu Islanda care trebuia disputat in martie.

Presedintele FRF a anuntat in exclusvitate la "Ora exacta in sport" ca sunt luate in calcul 3 ferestre posibile pentru disputarea meciurilor nationalei, iar cu intelegerea cluburilor, s-ar putea ca in loc de doua meciuri, nationalele sa joace 3 in pauza competitionala.

"Avem 3 ferestre la dispozitie in care vom juca aceste meciuri, septembrie, octombrie sau noiembrie. Sa le putem juca pentru a nu afecta meciurile din Liga Natiunilor trebuie sa avem un dialog la un nivel european cu cluburile, astfel incat sa putem mari perioada.

Lucram ca intr-una dintre ferestre sa jucam 3 meciuri in loc de doua", a declarat Razvan Burleanu la PRO X.