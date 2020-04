Gabi Tamas, mesaj pentru Mirel Radoi! Fundasul e pregatit pentru duelul cu Islanda: "Sper sa acaparez ochii staff-ului"

Gabi Tamas spera sa revina in teren pentru nationala Romaniei.

Gabi Tamas (36 de ani) isi doreste sa revina la nationala pentru meciul din semifinalele play-off-ului pentru Euro cu Islanda.

Fundasul Astrei i-a transmis un mesaj selectionerului si spune ca la nationala trebuie sa fie convocati jucatorii care sunt in forma si care joaca constant:

"Mie mi se pare normal ca la echipa nationala sa fie convocati jucatorii care sunt in forma. Nu te poti califica cu jucatori care nu sunt in forma. Sunt jucatori talentati, buni, dar care nu prea joaca. La nationala trebuie sa te duci cu jucatorii care sunt in forma, care joaca meci de meci.

Daca voi face lucruri bune pe teren, sper sa acaparez ochii staff-ului echipei nationale si sa fiu convocat. Asta depinde doar de mine. Ar fi ceva extraordinar sa mai prind un turneu final. Sper la asa ceva, dar nu pot sa stiu ce se va intampla", a spus Gabi Tamas pentru TVR Sport.