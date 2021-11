Mirel Rădoi, certat de Nicolae Dică: „Face o greșeală!” Ce l-a nemulțumit pe secundul naționalei 

Selecționerul care a dus naționala la un pas de barajul de calificare pentru Cupa Mondială s-a declarat dezamăgit de ratarea calificării și a anunțat că nu dorește să își prelungească înțelegerea cu FRF, scadentă la finalul anului calendaristic.

Nicolae Dică, secundul lui Rădoi la echipa națională, consideră că actualul grup are viitor și că este capabil să se califice la Campionatul European din Germania, din 2024.

"I-am spus (n.r - lui Mirel) să facem un contract pe 4 ani, pentru că pe o parte din ei i-am antrenat la tineret și avem nevoie de timp și în doi ani e greu să avem rezultate. Eu cred că aveam nevoie de 4 ani. I-am spus lui Mirel că face o greșeală dacă pleacă de la națională în acest moment, pentru că această națională se va califica la Euro.

Eu cred ca ar face o greșeală dacă nu ar prelungi. I-am spus înainte să semnăm că trebuie contract pe 4 ani. Am văzut că se vorbește de ceilalți antrenori care vor veni. Păi, de ce nu îi dați timp și lui Mirel? Am avut vreun antrenor care a stat 4 sau 6 ani la națională? Nu. De ce să nu continue Mirel ce a facut bun până acum?", a spus Nicolae Dică, la Telekom Sport.

După victoria cu Liechtenstein, Mirel Rădoi a anunțat că, în ciuda speculațiilor, nu va continua pe banca echipei naționale.

„Este ultima conferinţă de presă ca selecţioner. Am luat decizia, cred că e normală dacă nu am reuşit să mă clasez pe primele două locuri. Pentru mine lucrurile sunt clare, cred că este cel mai bun lucru pe care-l pot face, să-mi asum eşecul prin a nu continua. Nu există o demisie, contractul se încheie. Am luat decizia finală de a nu continua. Nu mi-a fost uşor. Le-am comunicat băieţilor.

Pozitiv sunt multe lucruri care ne-au bucurat, ne-am pus amprenta, cu joc de posesie de la portar. În ultima treime am pus presiune. Sunt lucruri care trebuie să continue, indiferent de cine va fi, pentru că jucătorii care sunt acum la naţională sunt de profilul ăsta. Dacă vom începe să-i retragem în propriul careu, atunci vom rata o nouă calificare, ca în această campanie.

Conform contractului, nu am începlinit obiectivul, cele două locuri, condiţia necesară pentru a vedea ce să facem. Ştiind despre perioada asta, am zis că după s-a terminat, nu mai continui. Dacă era pe o perioadă mai lungă, poate stăteau altfel lucrurile. Cred că următorului selecţioner i-ar trebui un contract mai lung", a spus Rădoi.