Mihai Stoica, despre cel mai incomod antrenor cu care a lucrat la FCSB: „Nu voia să facă schimbări!”

Chiar dacă a avut o clauză de 500.000 de euro în care îi interzicea lui Gigi Becali să critice echipa, jucătorii și să se implice în treburile tactice ale antrenorului, Edi Iordănescu a părăsit-o pe FCSB după doar trei luni, fără a apela la acea clauză.

Cunoscând implicarea lui Becali la echipă, Mihai Stoica a dezvăluit care a fost antrenorul alături de care a colaborat cel mai greu la FCSB. Iar răspunsul managerului general a fost unul surprinzător, acesta nominalizându-l pe Mihai Stoichiță.

„Mihai Stoichiţă, pentru că nu voia să facă schimbări. Îi spuneam să îl scoată pe Tibi Bălan, că are galben. Nu ştiu ce... Păi, aţi uitat de Giuleşti? Al cui era telefonul!? Să iasă Bicfalvi, că are galben. Gigi are problema asta, dacă are galben o să ia roşu, nu mereu se întâmplă aşa.

Au fost mulţi antrenori cu care am lucrat... Mie nu prea îmi place să discut, să critic oameni cu care am lucrat în trecut, chiar nu prea îmi place. Nu ştiu câţi antrenori cu care am lucrat m-au criticat pe mine. Chiar nu reţin”, a declarat Mihai Stoica pentru telekomsport.

Mihai Stoichiță a antrenat-o pe FCSB în trei rânduri, între 1997 și 1998, între 2009 și 2010, și între martie 2012 și mai 2012. Cu clubul roș-albastru a reușit să câștige titlul în Liga 1, în 1998.