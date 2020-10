(P) Toamna se numără noile jocuri! Cele mai tari sloturi de la NetEnt sunt acum în cazino, gata să premieze TOȚI românii!

Așa cum te-a obișnuit, Casa Pariurilor e de top atunci când vine vorba despre sloturi online.

Clasicele jocuri NetEnt sunt acum pe platforma ta preferată, la un click distanță. Bucură-te de cele mai fresh sloturi din cazino, pe casapariurilor.ro sau în aplicație!

Cu siguranță ai de unde alege titlul tău preferat, dintre jocurile Starburst, Dead or Alive 2 (pentru fanii titlului original), Divine Fortune, Jackpot 6000, Jungle Spirit sau Real Rush 2. Te purtăm și prin lumea filmelor de acțiune cu personajele din Jumanji și Narcos, iar fantezia ta e "testată" cu simbolurile de la Warlords: Crystals of Power și Finn and the Swirly Spin.

Fluieri când câștigi premiile dintr-un spin, la fiecare joc NetEnt în parte. Ba, poate chiar începi să cânți de fericire când ți se aliniază simbolurile speciale la Jimmy Hendrix Online Slot! Acest joc conține Re-spins, substituții Wild, transformări Wild și o funcție de Pick and Click, care poate oferi Free Spins sau câștiguri în fise! La Dead or Alive 2 ai trei jocuri Free Spins diferite, dar și funcția Buy Free Spins, pe care o folosești exact așa cum vrei tu. Simplu!

Vrei să vezi cele mai fresh titluri din cazinoul Casa Pariurilor? Bagă-te pe site sau în aplicație și încearcă-ți norocul cu sloturile NetEnt. Pentru că, la noi, norocul chiar ține cu cei buni. Nu uita că pe casapariurilor.ro primești și 200 de lei dacă îți deschizi cont acum, fiindcă weekendul este lung și meriți să te distrezi din plin, de oriunde te-ai afla în România asta mare! #CasaFieBine

