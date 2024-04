Într-o emisiune specială Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, fostul internațional Mihai Pintilii (45 de selecții), în prezent antrenor secund la FCSB, a vorbit, printre altele, despre golul spectaculos marcat împotriva Ungariei în acel 3-0 de poveste din 2013.

”La mine a fost doar muncă, atât știam, n-aveam talent și am compensat. Eu trebuia să alerg, să bag piciorul, să câștig duelurile, golul cu Ungaria de la 20 de metri a fost o excepție.

Șutul... n-am crezut că o dau acolo niciodată, crede-mă, am închis ochii, am văzut că vine mingea spre mine și am zis să dau cu toată forța.

Am mai dat goluri, dar execuție ca aia cu Ungaria nu am mai avut”, a recunoscut Pintilii la Poveștile Sport.ro.

România - Ungaria 3-0 în preliminariile CM 2014

Pe 6 septembrie 2013, România a învins categoric Ungaria în preliminariile Campionatului Mondial din Brazilia din 2014, scor 3-0.

Pe Arena Națională, în fața a peste 41.000 de spectatori, România deschidea scorul încă din minutul doi prin Ciprian Marica, care a profitat de o gafă a lui Vilmos Vanczak, a scăpat singur cu portarul Adam Bogdan și a punctat pentru 1-0.

În minutul 31 scorul era deja 2-0 pentru ”tricolori”, după un șut superb al lui Mihai Pintilii, din afara careului.

Pentru 3-0 a marcat Cristi Tănase, în minutul 88, cu un șut la colțul lung, iar România se bucura de prima șansă pentru barajul de calificare la Mondial.

Un turneu final la care, din păcate, nu am ajuns. Grecia ne-a ieșit în cale la tragerea la sorți, iar fosta campioană europeană a obținut calificarea cu 4-2 la general (3-1 și 1-1).