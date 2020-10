Mihai Nesu, alaturi de fostul sau CAPITAN! Cuvinte superbe la adresa selectionerului: "A fost un exemplu pentru mine! Raman un suporter al nationalei, al lui Mirel!"

In 2011, Mihai Nesu suferea un accident la antrenamentul lui Utrecht, care i-a incheiat in cele din urma cariera de fotbalist.

Desi Mihai Nesu are un program destul de incarcat, acesta a dezvaluit ca a ramas suporterul nationalei si ca nu a ratat niciun meci de-al echipei lui Mirel Radoi. Fostul fundas de la FCSB a spus faptul ca infrangerea cu Islanda l-a afectat destul de tare si ca nu se astepta ca Romania sa aiba trei esecuri din trei meciuri.

"M-am uitat ieri la meci, am rezistat pana la final. Mai urmaresc fotbalul. Nu stiu pe ce plan sa il pun, dar avand in vedere ca Mirel antreneaza acolo, ma uit. Am fost foarte trist dupa meciul cu Islanda. Imi pare rau pentru aceste trei rezultate. Sper ca in urmatoarele meciuri sa revina la nivelul pe care l-au aratat cu Austria, atat in tur, cat si in retur. Nu poti spune ca au jucat rau", a declarat Mihai Nesu pentru Digi Sport.

Mihai Nesu este unul din cei mai mari fani ai antrenorului Mirel Radoi, iar fostul fundas ii da un sfat pentru perioada ce va urma.

"Mirel e o persoana la care tin foarte mult, mi-e foarte drag, a fost un exemplu pentru mine cat am jucat la Steaua. Un capitan adevarat. El stie cel mai bine. Peste o saptamana, doua, cand se linisteste, e suficient de matur si de ambitios pentru a lua cea mai buna decizie. Eu sunt impotriva criticilor, vreau sa vad doar partile bune. Am vazut in viata mea, asta destul de scurta, ca e bine sa vezi binele din jurul tau. Vreau sa raman un suporter al nationalei, al lui Mirel. Asta inseamna suporter."

Nesu a povestit si cum arata o zi normala din viata lui si ce progrese a mai facut in recuperare.

"Ma simt bine. Nu ma pot plange de nimic. De vreo 4 ani de zile am cam acelasi program. Sunt intr-un cantonament continuu. In ultima luna am si doua antrenamente pe zi. Dimineata pana in masa de pranz trebuie sa fac pe o bicicleta electrica ce-mi misca mainile si picioarele. Dupa masa de pranz, de la ora 3, am kinetoterapie la Fundatie. Eu misc cu mainile ce pot misca, iar terapeuta mea imi misca picioarele si imi mai face masaj pe unde am tot felul de contracturi."

"De doi ani, am o cana adaptata pe care o pot tine in mana. Nu trebuie sa fie cana umpluta. E un progres mare. De scris scriu cu gura. Scaunul pe care stau costa cam cat o masina de lux. Am stat si 14 ore in el, e foarte confortabil."