Medicii nationalei au dat verdictul in cazul lui Cristea! Ce se intampla cu jucatorul FCSB-ului, dupa ce s-a accidentat inainte de amicalul cu Georgia

Iulian Cristea (26 ani) s-a accidentat inainte de meciul cu Georgia.

Convocat ca inlocuitor pentru Andrei Burca, dupa ce fundasul lui CFR Cluj s-a accidentat la antrenamentele nationalei, Iulian Cristea a parasit si el cantonamentul. Jucatorul FCSB-ului s-a accidentat inainte de amicalul cu Georgia, iar FRF a anuntat ce s-a intamplat cu fundasul.

"In urma unui traumatism la piciorul stang resimtit inainte de Romania-Georgia, partida la care a si ramas in afara lotului de 23 de jucatori, Iulian Cristea a devenit indisponibil pentru partida cu Anglia si a parasit cantonamentul tricolorilor. Acesta fusese convocat de urgenta in urma unei alte accidentari, a fundasului Andrei Burca. Tot azi a parasit lotul si Florin Tanase, eliminat cu Georgia si, astfel, indisponibil cel putin pentru meciul cu Anglia", se arata in comunicatul postat pe frf.ro.

Gigi Becali a declarat ca este gata sa il vanda pe jucatorul care a bifat 36 de meciuri in acest sezon. Cristea a reusit sa inscrie patru goluri.

"S-ar putea sa iau un milion pe Cristea. S-a interesat cineva, am cerut un milion. Poate-l dau si cu 800.000 de euro, ma mai gandesc", a spus Becali la conferinta de prezentare a lui Cretu.