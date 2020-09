Radoi stie secretul pentru o victorie cu Islanda! "Nu trebuie sa acceptam sa ne batem cu armele lor!" Care sunt asii din maneca selectionerului

Meciul Islanda - România va fi transmis în direct la PRO TV si www.sport.ro, pe 8 octombrie de la ora 21:45.

Mirel Radoi nu se lasa pacalit de islandezi, care au pierdut cu scorul de 5-1 contra Belgiei. In opinia selectionerului, Islanda a folosit doar doi dintre titularii obisnuiti, vazand fara miza meciul din Liga Natiunilor.

"N-as vrea ca lumea sa aiba imaginea Islandei din meciul pierdut cu 1-5 contra Belgiei. Dupa parerea, din acea echipa se pot regasi impotriva Romaniei maximum doi jucatori: fundasul stanga Skulasson si mijlocasul central Bjarnasson. Islanda seamana cu Norvegia, un clasic 4-4-2 bazat pe forta, un 4-4-1-1 pe faza defensiva, disciplinati, organizati, forteaza adversarul sa greseasca. Mai putina creativitate. Cu ce am ramas noi? Principalul castig e faza de atac!", a declarat Mirel Radoi, potrivit GSP.

Pentru meciul de la Reykjavik, Radoi declara ca avem nevoie de un sistem echilibrat, cu un ax central puternic. Selectionerul e de parere ca arma principala a Islandei este contraatacul, astfel ca nordicii nu vor evita un joc de asteptare.

"Luam in calcul si o linie defensiva cu trei fundasi ori un 4-2-3-1 cu un ax central puternic, sa nu le dam sanse islandezilor sa vina pe contraatac direct peste apararea noastra. Vom analiza si prin prisma jucatorilor convocati", a declarat Mirel Radoi.

Fotbalistii Romaniei trebuie sa practice un joc cu determinare, insa sa nu incerce sa se bata fizic de la egal la egal cu nordicii, spune Mirel Radoi: "Trebuie sa ne ridicam la nivelul lor de determinare pentru a ne putea impune apoi adaugand abilitatile noastre tehnice. Important este sa nu evitam lupta. Dar asta nu inseamna sa acceptam sa ne batem cu armele lor, fiindca am pierde din start".

Intrebat daca este entuziasmat de declaratia secundului Islandei, Radoi a raspuns ferm: "Incearca sa-si avertizeze proprii internationali, dar sa ne si mareasca noua cota ca sa ne relaxam. Voi avea grija insa ca acest mesaj sa ajunga altfel la jucatorii nostri, sub o alta forma".

Romania are doar doua meciuri contra Islandei in istorie, ambele incheiate cu 4-0. Acestea au fost jucate in preliminariile Campionatului Mondial din 1998.