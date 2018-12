Meci tare pentru Romania U21 inainte de Euro 2019! Vom intalni finalista ultimului turneu: "Sunt discutii si pentru un al doilea meci!"

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal a anuntat prima partida tare de anul viitor pentru nationala de tineret.

Nationala Romaniei de tineret va avea un meci tare de pregatire inainte de Euro 2019 din Italia si San Marino. In marti, Romania U21 va juca contra Spaniei U21, tara care a castigat turneul de 3 ori in ultimii 20 de ani in care Romania a participat o singura data. Spania U21 a fost finalista si in 2017, insa a fost invinsa de Germania cu 1-0.

"Unul dintre adversari e stiut. Daca la seniori o sa jucam cu Spania, acelasi lucru nu-l dorim si la tineret. in luna martie ne dorim sa jucam cu Spania chiar la ei acasa astfel incat sa-i pregatim pe jucatorii tineri care in luna noiembrie vor face parte din lotul primei reprezentative.



Ne dorim sa oferim jucatorilor meciuri de pregatire, cred ca al doilea adversar nu se va ridica la nivelul Spaniei. Sunt discutii pe care le avem, o sa va anuntam cand le vom inchide. Conteaza si jucatorii pe care o sa-i avem, e un alt subiect de discutat intre Contra si Radoi, in martie avem doua meciuri si la prima reprezentativa, e un subiect care va trebui decis, astfel incat sa vedem si ce adversari vom intalni in meciurile amicale pentru nationala de tineret.



(Despre tragerea la sorti pentru preliminariile Euro 2020) Primul gand a fost sa picam in grupa Italiei, care era cu siguranta mai accesibila, ne oferea posibilitatea sa fim mai aproape de romanii care traiesc in Italia, al doilea gand sa picam cu Moldova, pentru ca stiti ca vineri m-am intors din Moldova, iar relatiile dintre Romania si Moldova pe plan fotbalistic vor fi la un nivel foarte inalt in anii urmatori. Dar am picat cu Spania, ceea ce ne bucura in aceeasi masura, cred ca vom avea mai multi romani decat spanioli la meciul cu Spania din noiembrie" a spus Razvan Burleanu.

Romania va juca la Euro 2019 cu Croatia pe 18 iunie, cu Anglia pe 21 iunie si cu Franta pe 24 iunie.