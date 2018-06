ULTIMA ORA | Bogdan Lobont si-a anuntat retragerea! Scrisoarea emotionanta postata pe site-ul Romei

Bogdan Lobont si-a anuntat retragerea din activitate.

Ajuns la 40 de ani, Bogdan Lobont a decis sa puna punct activitatii de jucator. Cel mai probabil, romanul va continua in cadrul clubului AS Roma ca antrenor cu portarii.

Lobont si-a anuntat retragerea prin intermediul unei scrisori postate pe site-ul Romei.

Dragii mei suporteri,

Ma adresez intai de toate voua, cei care m-ati sprijinit si aplaudat in decenii de cariera, cei care mi-ati dat incredere sa trec peste momentele grele si cei alaturi de care m-am bucurat mereu la marile performante. Astazi, a sosit momentul sa trec intr-o noua etapa a povestii mele in fotbal. Am avut oportunitatea si privilegiul sa fac performanta pentru 7 familii fotbalistice unde am intalnit jucatori, antrenori si conducatori de mare calitate care mi-au permis in fiecare zi sa invat lucruri noi.

Vreau sa va multumesc si sa va asigur ca incerc sa continui pe aceeasi linie, traind si oferind in fiecare zi fotbalului si tribunelor tot ceea ce am eu mai bun. Asa cum am facut-o la fiecare dintre cluburile pentru care am jucat, asa cum am facut-o in fiecare zi la echipa natională a Romaniei.

Am invatat de mic faptul ca victoriile se cladesc treptat si ca nu pot trai decat pentru a construi victoria. Stiu ca v-ati obisnuit cu mine ca invingator si ca voi putea impartasi toata aceasta experienta acumulata noilor generatii de jucatori, indiferent in ce postura voi fi.

Inchei acest parcurs pasionant din tricoul echipei AS Roma, care m-a primit acum 9 ani si m-a facut sa ma simt tot timpul ca si acasa.

Vreau sa multumesc tuturor antrenorilor si staff-urilor tehnice cu care am lucrat, tuturor conducatorilor care au avut incredere in mine, staff-urilor medicale care m-au ajutat sa trec mai usor peste accidentari, team-managerilor si ofiterilor de presa. In mod special, echipei “invizibile” din spatele echipei: bucatari, kit manageri, soferi, staff-uri hoteliere si de ingrijire a terenurilor. Fiecare dintre acestia au facut de neuitat fiecare moment al carierei mele.

Nu in ultimul rand, jurnalistilor care au crezut in parcursul meu si celor care au stiut sa critice constructiv, contribuind la cresterea mea profesionala.

Alaturi de fiecare m-am construit ca om si ca sportiv, iar astazi, din experientele tuturor, pot oferi inapoi ce e mai bun.

Am avut si am alaturi de mine o familie care a inteles misiunea pe care mi-am asumat-o si care, respectand cu dragoste si intelegere destinul meu, mi-a sustinut cu blandete si bunatate fiecare pas. Impreuna cu ea am fost totdeauna mai bun.

Astazi, trec intr-o noua etapa a povestii mele in fotbal, emotionat, puternic si plin de energie in acelasi timp.

Legati-vă centurile, ca se pleaca intr-o noua aventura, si mai frumoasa!

Cu mana la inima ca de ficare data cand am jucat pentru tricolor, va multumesc!

Cu dragoste si respect,

Bogdan Lobont.