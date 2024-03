Jucătorul pe care Jean Vlădoiu îl vrea în primul "11" în amicalul cu naționala Columbiei: "Are calități fantastice!"

Fostul internațional Jean Vlădoiu crede că selecționerul Edi Iordănescu ar trebui să înceapă meciul cu Columbia cu Denis Alibec în atac.

"Este responsabilitatea selecționerului să aleagă atacantul pentru EURO. Eu, personal, aș merge pe mâna lui Denis Alibec, care este cel mai complet atacant. Cu toate acestea, și Drăguș este într-o formă foarte bună în Turcia, la Gaziantep. Alibec are calități fantastice, are viteză, are tehnică și finalizare. El este favoritul meu, dar eu nu sunt selecționer. În acest moment, Alibec, dacă-l ține Dumnezeu sănătos, este un atacant bun pentru echipa națională. Altceva mai bun nu este.

Sincer, mă așteptam la mai mult de la meciul cu Irlanda de Nord. Sper să avem alt joc în amicalul cu Columbia, să vedem la ce nivel ne aflăm. Sper să continuăm jocurile bune, să avem o campanie bună și să facem surpriza la EURO, așa cum au făcut-o colegii mei în 1994", a spus Jean Vlădoiu, potrivit Prosport.

Lotul convocat de Edi Iordănescu pentru acțiunea din martie

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 9/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 24/2), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 13/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 25/2), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 14/0);

MIJLOCAȘI

Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 66/14), Marius MARIN (Pisa | Italia, 15/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 35/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 52/3), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Darius OLARU (FCSB, 15/0), Adrian ȘUT (FCSB, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 20/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 17/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 8/2), Florinel COMAN (FCSB, 12/1);

ATACANȚI

George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 40/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 36/5), Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2).

Când și unde joacă România la EURO

Naționala României va avea următorul program la EURO 2024, în cadrul calendarului complet al grupei E:

17 iunie: ROMÂNIA – Play-off B (Munchen, 16:00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19:00)

21 iunie: Slovacia – Play-off B (Dusseldorf, 16:00)

22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22:00)

26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00), Play-off B – Belgia (Stuttgart, 19:00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune 4 locuri trei din toate cele 6 grupe EURO 2024.