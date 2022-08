Jucătorii naționalei, luați "la șuturi" de Dumitru Dragomir. "Rețineți ce vă spun!"

Naționala a avut evoluții șterse sub comanda lui Edi Iordănescu în Nations League (trei eșecuri / o victorie). Fără Ianis Hagi accidentat și fără Nicolae Stanciu (neconvocat), selecționerul a avut la dispoziție un lot din care niciun jucător nu a ieșit în evidență.

S-a vorbit mult despre aria restrânsă de selecție, însă fiul lui Anghel Iordănescu știe că trebuie să scoată cea mai bună versiune din fotbaliștii pe care îi are la dispoziție.

Dumitru Dragomir: "El e antrenor de carieră mare, dar n-are cu cine"

Dumitru Dragomir susține că Iordănescu jr. a devenit selecționer într-o perioadă în care fotbalul românesc nu mai are valori și dezvăluie ce i-a transmis lui Anghel Iordănescu.

„Eu am mare încredere în Edi! Uite, o să râdeti! Am mare încredere în Edi, e un copil educat, a învăţat meserie, dar n-are echipă, n-are jucători! Nu are jucători, retineţi ce vă spun!

El e antrenor de carieră mare, dar nu are cu cine. Mie îmi pare rău că s-a dus la echipa naţională, vă spun cinstit. Dacă ma întreba pe mine… Eu i-am spus lui taică-su „nu te duce că te compromiţi", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit as.ro.

Programul din Liga Națiunilor

4 iunie 2022

Finlanda – Bosnia și Herțegovina 1-1

Muntenegru – ROMÂNIA 2-0

7 iunie 2022

Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 1-0

Finlanda – Muntenegru 2-0

11 iunie 2022

Muntenegru – Bosnia Herțegovina 1-1

ROMÂNIA – Finlanda 1-0.

14 iunie 2022

Bosnia și Herțegovina – Finlanda 3-2

ROMÂNIA – Muntenegru 0-3

23 septembrie 2022

Bosnia și Herțegovina – Muntenegru 21:45

Finlanda – ROMÂNIA 21:45

26 septembrie 2022

Muntenegru – Finlanda 21:45

ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 21:45

Clasament

1. Bosnia 6-4 8

2. Muntenegru 6-3 7

3. Finlanda 5-5 4

4. România 1-6 3