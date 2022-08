Mihai Stoica știe de ce Dinamo nu are rezultate nici în Liga 2: „Să vă spun problema lui Burcă!”

Perioadă nefastă continuă la Dinamo și în Liga 2. Cu toate că au început cu o victorie eșalonul secund, 1-0 cu Progresul Spartac, „câinii” nu au putut continua pe același drum. După primul succes, elevii lui Ovidiu Burcă (42 ani) au fost învinși de Oțelul Galați, 1-3, și Viitorul Pandurii Târgu Jiu, 0-2.

Mihai Stoica (57 ani) a mărturisit că a vizionat meciurile grupării din Ștefan cel Mare și este de părere că dacă antrenorul „câinilor” nu ai fi obligat să folosească atât de mulți jucători U21, jocul lui Dinamo ar arăta altfel.

„Am văzut toate meciurile lui Dinamo. Lot slab? Parcă la Dinamo sunt, cât de cât, niște jucători cu nume, Moura, Neluț Roșu, Bordușanu, care n-a făcut un campionat chiar slab.

Să vă spun problema lui Burcă...el e obligat să folosească un jucător de 2004, dar folosește mult mai mulți juniori, îi folosește pe Giafer, pe Amzăr, portarul (n.r. Oncescu), pe Bordușanu...”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Florin Prunea: „Dinamo are nevoie de cel puțin 25 de jucători!”

„Dinamo are nevoie are nevoie de cel puțin 25 de jucători. Mă uitam ieri, sunt 4-5 jucători care au retrogradat din Liga 2 în Liga 3. Bine, sunt jucători tineri, dar Dinamo are lot de Liga 3. Realitatea este una singura. Dinamo trebuie să existe pentru a nu se închide. Nici jocul cu Progresul Spartac nu a fost deosebit, s-au văzut limitele. Din păcate nu s-au mișcat când a trebuit. Din punct de vedere fizic vor apărea accidentări, va fi destul de greu din punctul meu de vedere.

Cu lotul actual, din punctul meu de vedere, nu au nicio șansă să rămână în Liga 2. Iau fiecare jucător în parte și fac comparație, că am văzut aproape toate meciurile din Liga 2”, a declarat Florin Prunea la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Florin Prunea, în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena