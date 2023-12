Ironii fine în presa din Belgia la adresa României: "Starul echipei joacă în... Arabia Saudită"

Reprezentativa antrenată de Edi Iordănescu a fost repartizată în grupa E, alături de Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului B.

Pentru al patrulea loc din grupă, în semifinale se vor confrunta Bosnia şi Herţegovina – Ucraina, Israel – Islanda. EURO 2024 se vede la PRO TV, PRO ARENA și VOYO.

Presa din Belgia a realizat o primă analiză a adversarelor de la EURO 2024, considerând că România nu ar trebui să pună probleme.

"Cap de serie la tragerea la sorți, Belgia a prins o grupă mai degrabă abordabilă.

România, care va partiicpa la EURO 2024 pentru a șasea oară, nu a câștigat decât un meci din cele 16 împotriva Belgiei", au scris jurnaliștii de la Le Soir.

"Fără jucători de top pentru România, dar cu vechi cunoștiințe: Răzvan Marin și Denis Drăguș (ex Standard), Ianis Hagi (ex Genk) și Nicolae Stanciu (ex Anderlecht). Cel din urmă încă este cel mai scump transfer pentru Anderlecht, care a plătit aproximativ zece milioane de euro pentru mijlocașul ofensiv. În prezent, jucătorul vedetă al României joacă în... Arabia Saudită", a fost prezentarea celor de la nieuwsblad.be.

PROGRAM ROMÂNIA la EURO 2024

17 iunie 2024

Belgia - Slovacia (Frankfurt)

ROMÂNIA - Câștigătoare play-off B (Munchen)

21 iunie 2024

Slovacia - Câștigătoare play-off B (Düsseldorf)

22 iunie 2024

Belgia - ROMÂNIA (Koln)

26 iunie 2024

Slovacia - ROMÂNIA (Frankfurt)

Câștigătoare play-off B - Belgia (Hamburg)



Tragere la sorți EURO 2024 pe www.sport.ro