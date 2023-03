Naționala României a învins-o pe Andorra în deplasare (scor 2-0) și a reușit să se impună și în fața Belarusului (scor 2-1) la București, pe Arena Națională.

Valeriu Iftime, reacție cruntă în urma victoriei României cu Belarus: „S-ar putea să ne îmbătăm”

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a vorbit pentru Sport.ro și a evidențiat faptul că „tricolorii” au bătut Belarusul pe greșelile adversarilor, precizând că elevii lui Edi Iordănesc nu au arătat grozav.

„Noi am bătut prin greșelile lor antifotbalistice. Nu poți să spui că am avut o echipă care a jucat fotbal, care a creat ocazii. Adică au fost niște greșeli de apărare ale lor, asta nu înseamnă că am jucat noi fotbal. Încă jucăm slab. Dacă ne uităm la clasament, șase puncte în două etape, s-ar putea să ne îmbătăm”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

Pentru naționala României urmează meciurile din iunie, ambele în deplasare, cu Kosovo și Elveția.

România - Belarus 2-1

„Tricolorii” au început în forță meciul de pe Arena Națională. Nicolae Stanciu a înscris o bijuterie în minutul 17, iar Andrei Burcă a majorat diferența doar două minute mai târziu.

Înainte de fluierul final al primei reprize, Tudor Băluță s-a accidentat, iar Edward Iordănescu a fost forțat să facă o schimbare, introducându-l, în consecință, pe Alexandru Cicâldău pe suprafața de teren.

În partea a doua a meciului, partida a fost mai tăcută. Cu toate astea, Vladislav Morozov a redus din diferență în minutul 86, dar prea târziu ca Belarus să smulgă un rezultat de egalitate.

Echipele de start:

România: Radu – Manea, Drăgușin, Burcă, Opruț – R. Marin, Băluță, Stanciu-cpt. – Moruțan, Alibec, Man

Rezerve: Niță, Moldovan – Rațiu, Rus, Cicâldău, Munteanu, Olaru, M. Marin, Dobre, Tănase, Oct. Popescu, Sorescu

Selecționer: Edward Iordănescu

Belarus: Plotnikov - Bykov, Volkov, Khaderkevich, Malkevich - Kovalev, Selayava, Yablonski, Ebong - Bakhar, Khvaschinski

Rezerve: Makavchik, Kudravets - Stepanov, Shvetsov, Polyakov, Shauchenka, Bacharou, Yuzepchuk, Kalpenko, Grechikho, Klimovich, Marozau

Selecționer: Georgi Kondratiev