Inca un oras care ar putea RENUNTA la organizarea EURO 2020! Care este termenul limita 

Un alt oras dintre cele care erau inscrise sa gazduiasca EURO 2020 este pe cale sa renunte la organizare.

Dupa ce Roma si Bilbao si-au anuntat intentia de a renunta la gazduirea EURO 2020, Copenhaga face acelasi anunt, pe motiv ca nu ar putea finaliza proiectul nou pentru termenul impus de UEFA.

Cele 12 orase gazde ale turneului final au ca termen limita de prezentare a garantiilor scrise pentru organizarea meciurilor data de 30 aprilie.

In Copenhaga sunt programate meciurile din Grupa B, plus o optime de finala, insa presedintele federatiei daneze este nesigur in legatura cu termenul limita, pe care ar dori ca UEFA sa il prelungeasca.

"Sunt sanse de 50-50 pentru a putea gazdui meciurile. Suntem gata sa gazduim 4 meciuri ale Campionatului European in vara anului 2021, insa nu putem face asta fara sprijinul neconditionat al partenerilor. Suntem multumiti de sustinere, insa e cale lunga de parcurs si doar in momentul unui acord final as putea fi sigur", a declarat Jesper Moller pentru Sky Sports.

Bucurestiul ar putea gazdui mai multe meciuri

Bucurestiul a confirmat oficial intentia de a gazdui in continuare EURO 2020 inca de la inceputul lunii aprilie, iar oficialii FRF s-au aratat dispusi sa accepte si mai multe meciuri in cazul in care alte orase renunta.

Daca Roma, Bilbao si Copenhaga nu se inscriu in gazduirea meciurilor, atunci partidele programate sa se dispute acolo vor fi alocate altor orase.