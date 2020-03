"Imi doresc sa vad totul cu alti ochi dupa aceasta perioada." Un fotbalist de nationala este marcat de impactul coronavirusului

Din articol Filme si gastronomie

Criza pandemiei de coronavirus va schimba modul in care vedem lumea, o spune chiar un fotbalist da nationala.

Tudor Baluta, jucatorul lui Den Haag din Olanda, a vorbit intr-un interviu pentru FRF despre criza pandemiei de coronavirus.

Internationalul roman implineste maine 21 de ani si isi va sarbatori ziua de nastere alaturi de familie si cei dragi. Tudor Baluta a parasit Olanda in urma cu 11 zile, cand a revenit in Romania pentru a se autoizola.

"Virusul s-a raspandit destul de repede si in Olanda, si in tara, dar eu consider ca reactia romanilor a fost mai buna. Sa speram ca in Romania lucrurile vor sta mai bine decat acolo! Asta depinde de noi, de fiecare!

Daca intelegem importanta distantarii sociale, a igienei si stam in casa cat mai mult, sunt sigur ca efectele nu vor mai fi aceleasi si ne vom reintoarce la vietile noastre cat mai repede. Viata are prioritate, iar fotbalul, desi este ceea ce toti iubim, cade in plan secund.

Nici nu realizam cat de mult inseamna sa pot iesi afara cand vreau, chiar si pentru o banala plimbare pana la magazin. Obisnuinta, monotonia, invaluiau aceste lucruri. Acum insa, reinvat importanta lucrurilor mici, simple. Imi doresc sa vad totul cu alti ochi si sa fiu recunoscator pentru aceasta perioada", a spus Tudor Baluta pentru FRF.

Filme si gastronomie

Mijlocasul roman spune ca in perioada de autoizolare s-a uitat la filme, dar a invatat sa gateasca si mai bine, lucru care incepe sa devina o pasiune pentru el:

"Abia acum am apucat sa vad 'Bohemian Rhapsody', despre viata lui Freddie Mercury si mi-a placut. Am citit recent o carte foarte interesanta, avand ca subiect dezvoltarea mentala: 'Arta subtila a nepasarii' de Mark Manson.

De obicei imi place sa contribui in bucatarie, la gatit. Incepe sa devina o pasiune! Iar perioada asta e numai buna pentru a invata lucruri noi", a mai spus Baluta.