"Il vreau pe Ianis, e cel mai bun fotbalist roman la ora actuala"! Anuntul lui Petrescu dupa eliminarea Romaniei de la Euro

Dan Petrescu e constient ca nu poate sa se lupte cu cluburile din campionatele puternice pentru transferul lui Ianis, dar recunoaste ca l-ar transfera in orice moment pe fiul prietenului Hagi.

Petrescu spune ca diferenta in favoarea Germaniei in semifinala Euro au facut-o fazele fixe. Super Dan refuza comparatia intre actuala echipa de la U21 si 'generatia de aur'. Petrescu regreta pierderea lui Manea. Fundasul dreapta nu va continua la CFR. "Pentru noi Manea era Messi! Juca toate meciurile" - a spus Super Dan.

"In fotbal nu exista sa pierzi frumos sau urat. Exista invingatori si invinsi, din pacate noi am pierdut. Daca eram mai atenti, puteam castiga meciul. Din pacate, fazele fixe sunt o meteahna mai veche a fotbalului romanesc. Am pierdut acest meci din cauza fazelor fixe. Am facut un joc bun, le-am zis si jucatorilor mei. Daca nu stii sa te aperi la fazele fixe, nu ai cum sa castigi trofeul, sa castigi meciuri. Pentru noi, Manea a fost Messi pentru ca a fost mereu in teren.

Ne va lipsi foarte mult pentru ca va fi greu sa gasim un jucator ca Manea, care sa joace meci de meci ca fotbalist U21. Nu cred ca generatia de la U21 poate fi comparata cu a noastra, hai sa ii vedem la seniori. In momentul in care o sa aiba rezultatele noastre, atunci ii comparam. Pana atunci, trebuie sa-i laudam, sa-i incurajam, au facut ceva extraordinar. Orice jucator de la nationala m-ar ajuta la CFR, dar mi l-as dori pe Ianis Hagi pentru ca e cel mai bun roman la ora actuala!", a comentat Petrescu.