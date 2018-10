"Ii zburam capul, il omoram!" Ce i-a spus Tamas arbitrului dupa ce si-a dat seama ca va fi eliminat!

Romania 0-0 Serbia | Gabi Tamas a parasit terenul inainte de pauza, dupa ce a luat rosu direct in urma unui atac asupra lui Gacinovic.

Chiar daca reluarile au aratat ca nu a existat un contact violent intre cei doi, olandezul Blom a vazut altceva pe live. Centralul i-a dat rosu fara ezitare lui Tamas, iar Romania a fost pusa in fata unei situatii extrem de dificile. Din fericire pentru nationala lui Contra, capitanul sarbilor, Tadici, a ratat penalty-ul dictat de Blom, iar zidul Tatarusanu a scos tot in partea a doua a meciului.

Lui Tamas nu i-a venit sa creada cand a vazut ca arbitrul scoate cartonasul rosu din buzunar.

Conform Fanatik, fundasul a incercat sa-l convinga pe olandez ca greseste. "Faci o eroare. Cum poti sa dai rosu la asa ceva? Daca il atingeam, ii zburam capul! Il omoram!" - i-a transmis Tamas, in timp ce-l ruga pe Blom sa se uite la capul lui Gacinovic pentru a observa ca nu exista nicio urma vizibila a interventiei sale.

"Daca a fost penalty ce sa se intample?! N-ati vazut meciul? Ce sa se intample? L-am vazut pe adversar, nu sunt chior, il vad in fata mea. Cum sa nu il vad? Putea arbitrul sa dea fault, doar s-a vazut ca e fara intentie si putea sa imi dea doar galben, nu rosu. Cred ca a fost cea mai lunga repriza din viata mea, cea de dupa eliminare. Am stat in vestiar si m-am gandit... Altii au luat rosu in finala Ligii Campionilor. Sa fie sanatosi cei care mi-au cantat prohodul, poate le cant si eu lor", a spus Tamas dupa meci.