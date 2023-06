Selecționerul României are probleme de lot înainte de cele mai importante meciuri din grupă. Vlad Chiricheș, Răzvan Marin sau Ionuț Radu sunt accidentați și nu au fost convocați pentru această acțiune.

Helmut Duckadam și-a ales favoritul: ”El are prima șansă”

Pentru postul de portar, Ștefan Târnovanu (FCSB), Marian Aioani (Farul Constanța) și Horațiu Moldovan (Rapid) vor fi la dispoziția lui Iordănescu Jr.

Helmut Duckadam și-a ales favoritul și crede că portarul campioanei ar avea prima șansă pentru a apăra în această ”dublă”, chiar dacă Târnovanu și Moldovan au avut, de asemenea, evoluții apreciate în spațiul public.

„Eu aș fi foarte fericit dacă ar lua trei puncte. Eu am mare încredere că vom câștiga în Kosovo și atunci putem juca foarte lejer în Elveția.

Părerea mea este că prima șansă o are Aioani, a apărat constant, este campionul României, are un moral bun și e foarte greu să faci diferența între cei trei portari, pentru că niciunul nu are experiență internațională la meciurile foarte grele. Cred că Edi va merge pe Aioani”, a spus Helmut Duckadam.

Lotul României pentru meciurile cu Kosovo și Elveția

Campioana Farul și vicecampioana FCSB dau câte patru jucători, iar CFR Cluj are trei reprezentați sub tricolor. În lot se află câțiva jucători care își pot face debutul la această acțiune, precum Mariani Aioani, Vladimir Screciu sau Louis Munteanu.

Portari: Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (Farul Constanța, 0/0), Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 1/0)

Fundași: Andrei RAȚIU (Huesca | Spania, 11/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 21/2), Andrei BURCĂ (CFR Cluj, 17/1), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 5/0), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 24/2), Adrian RUS (Pisa | Italia, 17/1), Mario CAMORA (CFR Cluj, 9/0), Raul OPRUȚ (Hermannstadt, 3/0)

Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 10/0), Tudor BĂLUȚĂ (Farul Constanța, 11/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 0/0), Darius OLARU (FCSB, 10/0), Nicolae STANCIU (Wuhan Three Towns | China, 58/12), Alexandru CICÂLDĂU (Ittihad Kalba | EAU, 29/4), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 24/2), Deian SORESCU (FCSB, 10/0), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 7/1), Florinel COMAN (FCSB, 5/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 18/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 10/1)

Atacanți: George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 34/10), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 29/3), Louis MUNTEANU (Farul Constanța, 0/0)