Lotul convocat de Edi Iordănescu, sub lupa lui Mihai Stoica: "E o problemă acolo"

„Tricolorii” s-au reunit pentru a pregăti meciurile din luna iunie din preliminariile EURO 2024. România în deplasare cu Kosovo în primul meci din această lună, pe 16 iunie, de la 21:45, iar apoi pe 19 iunie, de la aceeași oră, cu Elveția.

Edi Iordănescu a ales 26 de jucători pentru această acțiune. Pe lista sa nu se află jucători precum Vlad Chiricheș, Răzvan Marin sau Ionuț Radu, toți accidentați.

Comentariile lui Mihai Stoica despre lotul convocat



Oficialul FCSB este de părere că prima reprezentativă a României va avea probleme la postul de fundaș stânga, unde evoluează Mario Camora sau Raul Opruț.

"E o problemă acolo la fundaş stânga, dar e singura. În poartă e un semn de întrebare cu cvasi debutanţi. Toţi trei au câte un meci.

Eu am văzut Kosovo şi mă aşteptam la mai mult de la Kosovo, pentru că rezultatul de egalitate e o minciună. Israel a fost superioară, iar eu nu cred că pierdem în Kosovo.

Man-Alibec-Coman e un atac slab? Poate jucăm jos în Kosovo, dar sunt jucători care se pot descurca pe spaţii? Sunt jucători care pot marca împotriva Kosovo? Da! Eu i-am văzut jucând pe kosovari, nu mă interesează cifrele lor. Am jucat şi cu Israel şi am făcut 2-2. Israel ce are?", a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Lotul României pentru meciurile cu Kosovo și Elveția



Portari: Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (Farul Constanța, 0/0), Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 1/0)

Fundași: Andrei RAȚIU (Huesca | Spania, 11/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 21/2), Andrei BURCĂ (CFR Cluj, 17/1), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 5/0), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 24/2), Adrian RUS (Pisa | Italia, 17/1), Mario CAMORA (CFR Cluj, 9/0), Raul OPRUȚ (Hermannstadt, 3/0)

Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 10/0), Tudor BĂLUȚĂ (Farul Constanța, 11/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 0/0), Darius OLARU (FCSB, 10/0), Nicolae STANCIU (Wuhan Three Towns | China, 58/12), Alexandru CICÂLDĂU (Ittihad Kalba | EAU, 29/4), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 24/2), Deian SORESCU (FCSB, 10/0), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 7/1), Florinel COMAN (FCSB, 5/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 18/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 10/1)

Atacanți: George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 34/10), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 29/3), Louis MUNTEANU (Farul Constanța, 0/0)