Wladimir Klitschko, la un pas de moarte! Imagini incredibile: yachtul sau a luat foc, iar fostul supercampion a fost salvat de Garda de Coasta

Fostul mare pugilist Wladimir Klitschko a fost salvat de garda de coasta, dupa ce iahtul pe care se afla impreuna cu familia si prietenii sai a luat foc.

"Fii atent ce iti doresti: soarta a luat prea in serios dorinta mea de 'ceva adrenalina' si calatoria noastra cu vasul de duminica noapte s-a termiant cu ambarcatiunea luand foc si cu familia si prietenii fiind evacuati de garda de coasta si de pomipieri. Nu va faceti griji! Suntem bine cu totii", a fost mesajul transmis de Klitschko pe Twitter.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song???? pic.twitter.com/sGN7xfG5JM