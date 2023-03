Gică Hagi l-a dat de gol pe Edi Iordănescu: „Ianis nu e dorit! E un șoc!”

România își începe drumul către Campionatul European din 2024, contra Andorrei și Belarusului, pe 25 și 28 martie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Pentru cele două meciuri, Edward Iordănescu (44 ani) a ales să nu mizeze pe serviciile lui Ianis Hagi (24 ani), care s-a recuperat în februarie, după accidentarea care l-a ținut departe de teren timp de un an. Iar această decizie l-a indignat pe Gică Hagi (58 ani), care a considerat că fiul său nu a primit tratamentul potrivit din partea selecționerului.

Gică Hagi îl contrazice pe Edi Iordănescu: „S-au trimis mesaje după ce nu a fost convocat!”

Edi Iordănescu a afirmat că i-a justificat lui Ianis Hagi decizia de a nu-l convoca pentru meciurile cu Andorra și Belarus. Doar că, între timp, Gică Hagi a dezvăluit că selecționerul i-a trimis doar niște mesaje scrise, și asta după ce lista cu stranierii, în care fotbalistul lui Rangers nu se regăsea, a fost publicată. Văzând acest comportament al Federației Române de Fotbal și al lui Iordănecu Jr, managerul Farului Constanța a afirmat că fiul său nu este dorit la echipa națională, având în vedere că în momentul de față este apt de joc.

„Edi Iordănescu mi-a arătat mie personal că Ianis Hagi pentru el nu e important. Ianis a demonstrat că e cel mai bun jucător de la Rangers, înainte să joace finală de Europa League. Atenție, Rangers a jucat finală Europa League datorită lui Ianis care a dat gol în Danemarca. Dacă nu, Rangers nu trece grupa. Omiteți niște lucruri fundamentale care fac diferența.

Ianis în Italia, la U21, a fost cel mai bun număr 10, pasator. Atunci, mai sunt lucruri de spus, de vorbit?

Ianis e sănătos în momentul de față. Toată lumea știe că el a fost accidentat. În momentul de vârf a fost cel mai bun jucător de la Rangers, s-a dus în finala Europa League. Ianis joacă la o echipă cu o presiune imensă în Europa. El a demonstrat că duce presiunea, a avut ghinion că a lipsit 12 luni. E logic că atunci când lipsești 12 luni să îți trebuiasă același timp să revii, dar în momentul de față el e pe teren. El e acolo, e pe bancă la Rangers, nu e afară. Până să-și revină e nevoie de timp.

Nu au stat de vorbă, s-au trimis mesaje. E un detaliu, iar! A trimite mesaje după ce s-a dat lista de convocare. Să citesc lista și să nu fiu în ea e un șoc. Vă rog frumos! Eu am fost jucător la echipa națională, eu mi-am dorit să fiu la echipa națională, e un șoc! După s-a comunicat! Iar asta e inadmisibil, pentru că tu înainte ai declarat că Ianis lipsește. Cum lipsește Ianis? Nu e dorit, nu lipsește! Ianis nu e dorit acolo, el e sănătos! Ianis a făcut antrenamente cu noi 3 zile, am văzut foarte bine”, a declarat Gică Hagi la DigiSport.

Argumentul lui Edi Iordănescu pentru neconvocarea lui Ianis Hagi

„Pentru mine, acesta nu este un subiect și nici pentru opinia publică. Nu este un început bun, înaintea unei campanii. Avem nevoie de liniște. Mă simt nevoit să comentez doar pentru că s-a amplificat atât de tare subiectul. E nevoie să clarific lucrurile, cu mențiunea că, după acest moment, nu va mai exista acest subiect.

O iau cronologic. În momentul în care noi am anunțat lotul lărgit, Ianis avea 64 de minute jucate în 13 luni. Primul lucru pe care l-am făcut și primul căruia i–am comunicat, exact în aceeasi zi, a fost Ianis Hagi. În toată această perioadă am ținut legătura cu el. Am comunicat cu el și i-am transmis că, din punctul nostru de vedere, nu este pregătit să vină în acest moment, mai are nevoie de timp.

Noi suntem alături de el, așteptăm cu nerăbdare să revină, dar trebuie să se consolideze în primul rând la echipa de club. O formă mai mare de respect decât să te sune selecționerul nu știu dacă poate să existe. Ne-am comportat așa cu toți jucătorii, nimeni nu are parte de un tratament special.

Mai are nevoie de timp Ianis. Era foarte ușor să-l punem în lotul lărgit, chiar i-am spus asta, dar nu făceam altceva decât să răscolim lucrurile, să aprindem spirite. Am considerat că e cel mai înțelept că e cel mai bine să-l lăsăm să-și continue recuperarea în Scoția.

Îl așteptăm înapoi cu putere, voi fi cel mai fericit atunci când va reveni. Din punctul meu de vedere, relația mea cu Ianis e neschimbată și subiectul acela este unul închis”, a spus Edi Iordănescu, într-un interviu pentru FRF TV.

Lotul României pentru meciurile cu Andorra și Belarus

PORTARI: Florin Niță (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre | Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa | Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Marius Ștefănescu (Sepsi, 2/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba | EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa | Italia, 8/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 44/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão | Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: Florin Tănase (Al Jazira | EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), Louis Munteanu (Farul, 0/0).