FRF a gasit antrenor pentru noua nationala a Romaniei! Bratu va pregati Romania U20

FRF stabileste ultimele detalii pentru crearea nationalei Romaniei U20.

Echipa U20 va debuta in toamna sub comanda lui Florin Bratu, anunta Digisport.

In noiembrie 2020, FRF a decis sa adauge aceasta categorie de varsta la echipa nationala pentru a putea juca la Campionatul Mondial U20. Acest turneu se desfasoara la fiecare doi ani, ultima editie fiind castigata de Ucraina, in 2019. Totusi, editia din 2021 nu se tine, astfel ca urmatoarea editie va avea loc in 2023, in Indonezia.

Selectionata U20 va avea ca scop si diminuarea decalajului pe care il simt jucatorii cand fac trecerea intre nationala U19 si cea U21.

Acesta este programul complet al meciurilor amicale pe care le va juca Romania U20:

2 septembrie: Romania U20 – Portugalia U20

6 septembrie: Anglia U20 – Romania U20

7 octombrie: Romania U20 – Cehia U20

11 octombrie: Germania U20 – Romania U20

11 noiembrie: Romania U20 – Polonia U20

15 noiembrie: Italia U20 – Romania U20