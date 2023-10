Cu peste 20 de mii de copii aflați în tribună, selecționata lui Edward Iordănescu a dat totul pe teren și a predat o lecție de fotbal pe Arena Națională. Chiar Cornel Dinu spunea marți, după meci, că e cel mai interesant meci al României din istorie.

Florin Răducioiu a rămas impresionat de atmosfera de la România - Andorra și vine cu o propunere

Florin Răducioiu, fost internațional român și actual analist TV, a rămas fascinat de energia copiilor și a subliniat că Federația Română de Fotbal (FRF) ar trebui să dedice pe viitor un meci în care doar micuții să-l poată urmări de pe stadion.

În urma victoriei, România se află acum pe primul loc în Grupa i cu 16 puncte, urmată de Elveția (15 puncte, dar un meci în minus), Israel (11 puncte, dar două meciuri în minus), Kosovo (7 puncte, un meci în minus), Belarus (6 puncte) și Andorra (2 puncte).

„Am venit cu o oră şi jumătate înainte. Am văzut grupuri în culorile roşu, galben şi albastru, multe academii şi se umplea uşor-uşor stadionul. Copiii făceau valuri. Am văzut entuziasmul. Eram cu Florin Gardoş. M-au impresionat. O participare care m-a entuziasmat, una pe care noi adulţii poate am cam pierdut-o.

Mi-aş dori să dedicaţi un meci din viitoarele voastre campanii acestor copii.

Adevărat că pierdeţi bani, dar sunteţi bogaţi. Câştigaţi viitorii suporteri ai echipei naţionale pentru mulţi ani. Mă aşteptam la un meci spectaculos, frumos pentru aceşti copii. Mi-a plăcut foarte mult gestul echipei noastre, când s au strans si au dat tricourile copiilor. bv voua. a fost o seara perfectă”, a spus Florin Răducioiu, potrivit OrangeSport.

România - Andorra 4-0

Tricolorii au început în forță meciul de pe Arena Naționlă. Nicolae Stanciu a deschis scorul în minutul 23, iar Ianis Hagi a majorat diferența în minutul 28 al partidei.

Răzvan Marin a fructificat o lovitură de pedeapsă în minutul 44, chiar înainte de pauză, iar Florinel Coman a închis tabela de marcaj în repriza secundă, în minutul 50.

Echipele de start