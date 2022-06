România va debuta în Liga Națiunilor contra Muntenegrului, la Podgorica, sâmbătă, de la ora 21:45.

Și în această campanie, om de bază pentru noul selecționer, Edi Iordănescu, va fi portarul Spartei Praga, Florin Niță, un fotbalist cu un capital uriaș de popularitate și printre copii.

Portarul legitimat la Sparta Praga a participat la un interviu inedit realizat de FRF TV, material video în care mai mulți copii l-au teleportat pe Niță, cu ajutorul unor întrebări inspirate, în universul copilăriei.

Florin Niță, interviu pentru FRF TV

Niță a dezvăluit cum a ajuns să devină portar.

"Sincer să fiu, a fost o întâmplare fericită. Am fost la un antrenament și din trei portar nu mai era decât unul și a trebuit să iau locul unui coleg. Am avut niște intervenții bune și de atunci am rămas în poartă. Aveam nouă sau zece ani", a spus Niță, pentru FRF TV.

Discuția a curs și spre desenele animate, iar Florin a ales personajul care a încântat generații întregi. "Sunt mai mult desene animate care-mi plac, dar rămân la Bugs Bunny e unul dintre preferatele mele și ale copiilor mei", a continuat Niță. "Când eram mic, eram cu Superman, pentru că el era în vogă atunci. O să merg pe mâna lui Superman", a precizat fostul portar de la FCSB, când a fost întrebat despre eroul favorit.

Niță a fost prins și pe contre-pied, cu o întrebare interesantă. "Nu îngheți de frig iarna, pentru că portarii nu prea aleargă?", a fost chestionat numărul 1 de la națională.

"Ba da, este al naibii de frig, urăsc iarna, dar nu avem încotro. Trebuie să ne facem meseria cât mai bine, indiferent de condițiile meteo, chiar dacă este ger sau sunt temperaturi foarte ridicate", s-a repliat cel mai bun om al naționalei în campania de calificare la Campionatul Mondial din Qatar.

Și, cum tema discuției a fost centrată pe copilărie, fostul portar de la Concordia și FCSB a fost întrebat și despre jucăria preferată.

"Undița! Preferam să merg la pescuit. Este un sport pe care îl practic de mic și totodată mă și relaxez", a mai mărturisit Florin Niță.

15 selecții a strâns Florin Niță la națională

1,5 milioane de euro e cota lui Florin Niță (34 de ani)

PROGRAM ROMÂNIA: patru meciuri în 10 zile

Muntenegru – ROMÂNIA, sâmbătă, 4 iunie, ora 21:45, stadion Gradski (Podgorica)

Bosnia – ROMÂNIA, marți, 7 iunie, ora 21:45, stadion Bilino polje (Zenica)

ROMÂNIA – Finlanda, sâmbătă, 11 iunie, ora 21:45, stadion Giulești

ROMÂNIA – Muntenegru, marți, 14 iunie, ora 21:45, stadion Giulești