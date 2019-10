FEROE - ROMANIA, 19:00, PRO TV | Decizie SOC in Feroe! Gazdele uda gazonul sintetic: informatii de ultim moment. FOTO

Din articol Cosmin Contra se teme de gazonul sintetic

Feroe - Romania e live de la ora 19:00 la PRO TV!

Oficialii feroezi au luat o decizie inedita inaintea meciului de diseara. Chiar daca meciul se va desfasura pe gazon sintetic, suprafata va fi udata inainte de startul partidei.

UEFA a schimbat procedura, astfel ca gazdele au libertatea de a alege daca vor sau nu sa ude terenul inaintea unui meci si la pauza, indiferent de tipul de gazon pe care se disputa.

Potrivit corespondentului PRO TV in Insulele Feroe, la stadion a ajuns dis-de-dimineata o masina de pompieri, incarcata, cu ajutorul careia va fi udat gazonul.

Echipa antrenata de Cosmin Contra va avea parte de conditii vitrege la meci. Temperatura la ora meciului nu va fi mai ridicata de 7 grade si este foarte posibil sa ploua.

Cosmin Contra se teme de gazonul sintetic

"Mie mi-e teama de orice meci, atata timp cat intalnim un adversar care a avut meciuri in care a dominat in fata oricarui adversar. Inclusiv noi, la Cluj, am avut momente in care am fost dominati. E o echipa periculoasa si datorita gazonului artificial. Experientele pe care le-am avut, am fost si eu aici in 2008, nu sunt bune, e greu", a spus Contra la conferinta de presa.