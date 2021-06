EXCLUSIV | "Nu ai nicio scuza cand te bat Armenia si Georgia!" Petrescu, transant dupa meciurile nationalei: "Am ajuns foarte rau! Rezultatele sunt un dezastru"

Dan Petrescu (53 ani) a vorbit despre situatia echipei nationale.

Dan Petrescu e liber de contract din iarna, cand s-a despartit de CFR Cluj. Antrenorul roman a vorbit despre revenirea pe banca tehnica, dezvaluind ca accepta orice oferta. Totodata Petrescu a spus ca ar fi preferat sa primeasca o propunere din Romania.

"Sunt liber de contract, deci orice oferta o accept indiferent de unde vine. Era ideal sa gasesc o echipa in Romania, dar in momentul de fata nu am avut nici o oferta, stiti ca sunt un antrenor pretentios", a spus Dan Petrescu pentru PRO TV si www.sport.ro.

Totodata, antrenorul a comentat si situatia nationalei Romaniei, dar si ultimele rezultate, pe care le-a catalogat drept dezastruoase.

"Rezultatele, in ultimul timp, la echipa nationala sunt un dezastru. Nu ai scuze... in momentul in care pierzi cu Georgia si Armenia, chiar nu ai ce sa spui. E dureros, dureros...doare. Iata ca am ajuns foarte rau, nu mai reusim sa ne calificam nici la europene, nici la mondiale", a adaugat antrenorul.