EXCLUSIV | "Mihai Stoichita uita de unde a plecat, e ca un bufon la curtea regelui!" Se fac MANARII la loturile de juniori?! "Asa am auzit, m-au sunat zeci de parinti!"

Mihai Stoichita, directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, a fost tinta unui atac lansat de Marcel Puscas.

Marcel Puscas, managerul general al Universitatii Craiova, a fost extrem de deranjat de felul in care s-au facut ultimele convocari din cadrul echipei nationale si lucrul care l-a enervat cel mai tare a fost lasarea lui Man in afara lotului.

Marcel Puscas este si mai deranjat de faptul ca cei din Federatie nu sunt capabili sa vina cu niste raspunsuri concrete pentru deciziile luate:

"Aceste ezitari, sau aceste decizii ciudate luate de catre asa-zisii specialisti din cadrul Federatiei nu fac altceva decat sa bulverseze oamenii din fotbal si sa aseze lucrurile pe o alta scara valorica. Nu e convocat Man, e convocat altcineva. Cand ridicam aceste probleme la Comisia Tehnica a Federatiei, unde timp de 4 ani am fost vice presedinte, nu se gaseau raspunsuri. Sunt intrebari firesti, logice.

Mihai Stoichita pare asa un... Uita de unde a plecat si da asa povete in fotbal ca un bufon la curtea regelui.

Da sfaturi si face tot felul de... ia niste decizii ciudate. Uitati-va la declaratiile de dinaintea meciurilor si de dupa meci in functie de rezultat. Niciodata nu e bine sa fii asa optimist, sau sa pari atat de optimist in declaratii inaintea unor meciuri", a spus Marcel Puscas la Ora Exacta in Sport.

Marcel Puscas: "M-au sunat zeci de parinti. Li s-au cerut diverse lucruri la selectiile de juniori de la Mogosoaia si Buftea"

Marcel Puscas a comentat declaratiile lui Florin Prunea, care spunea in urma cu cateva zile ca la loturile de juniori 'sunt unii care nu stiu sa alerge, nu stiu sa paseze cu latul' si ca lucrurile 'sunt grave'.

"L-am auzit pe Prunea (n. r. Florin Prunea) intr-o alta emisiune spunand ca se intampla lucruri ciudate la nivelul loturilor de juniori. Si eu am auzit, m-au sunat zeci de parinti. La selectiile facute la Mogosoaia si la Buftea li s-au cerut diverse lucruri de catre unii care participau la selectii. Nu este in regula si toate astea duc la usurinta in luarea unor decizii anti-Man, nu Man! Daca ii intrebi iti spun ca e un fotbalist foarte talentat, dar trebuie sa ajute nationala U21. Pai atunci sa ajute toti! Si Coman, Ianis, nu doar Man!", a mai spus Marcel Puscas, la PRO X.