EXCLUSIV | Ivan, reactia serii: "Nu vreau sa zic de aparare, eu sunt atacant!" :) Atacantul Craiovei vrea sa fie GROAZNIC in fata Angliei

Andrei Ivan asteapta un meci total diferit din partea Romaniei la Middlesbrough, duminica seara (19:00, in direct la PRO TV).

Ivan a refuzat sa comenteze problemele din apararea nationalei. Spera sa Romania sa rupa seria neagra cu un rezultat mare impotriva Angliei.

"Sunt foarte suparat ca n-am castigat, sper sa facem un meci foarte bun cu Anglia si sa castigam. Nu poti sa zici ca Georgia e o echipa slaba, chiar au jucatori foarte buni. Nu vreau sa comentez despre ce s-a intamplat in trecut, nu am fost la selectia trecuta. Am jucat foarte frumos azi, sper sa castigam urmatorul meci.

Ma bucur ca am facut un sezon bun, sunt in forma foarte buna, sper s-o tin tot asa. Nu vreau sa zic eu de aparare, sunt atacant. O sa lucram la antrenament si vom vedea ce va fi cu Anglia. Supararea e foarte mare acum, avem o serie neagra, speram sa castigam azi si sa ne bucuram", a spus Ivan la PRO X.