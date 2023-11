Tricolorii au reușit să se califice la Campionatul European din 2024, care se desfășoară în Germania, și sunt neînvinși în Grupa I după nouă runde disputate. România a câștigat meciul cu Israel datorită golurilor marcate de George Pușcaș și Ianis Hagi, în timp ce singurul gol al israelienilor a fost marcat de Zahavi.

Edward Iordănescu a sărbătorit cu jucătorii în vestiar

Edward Iordănescu a fost extrem de încântat de calificarea obținută, arătându-se pe parcursul preliminariilor încrezător în grupul său, deși au fost constant criticați. Mândru de jucătorii săi, selecționerul le-a transmis un mesaj scurt în momentul în care a intrat în vestiar după meciul câștigat.

„Sunt mândru, e un privilegiu că vă antrenez, e cea mai mare bucurie și mândrie a mea. În același timp, România a uitat să se bucure. Hai să le arătăm cum să se bucure!”, a strigat Edward Iordănescu către jucătorii săi, care au început să cânte apoi la unison „România, România, ole, ole, ole!”

Edward Iordănescu: „Antrenez băieți cu valoare și caracter!”

„O bucurie fără margini, probabil zilele următoare vom conștientiza mai bine. Am crezut în băieți. Păreri, critici, critici au fost din prima zi de când am venit, dacă era mai multă toleranță poate puteam să facem și mai bine și mai repede. A fost greu. S-au făcut și multe nedreptăți când am venit la națională, dar merge în plan secund.

Vreau să mulțumesc familiei, părinții mei, frații mei au fost la meci aici, au venit după națională peste tot. Le mulțumesc tuturor celor care au crezut în echipa națională, de la început sau pe parcurs. Mulțumesc Federației și președintelui care mi-a dat credit total și mână totală liberă, am luat deciziile pe care le-am crezut de cuviință. În ultimul rând îi mulțumesc Lui Dumnezeu, eu sunt credincios.

Este primul semn că ar trebui să fim mai toleranți cu băieții, e jucător care joacă în Serie A, a muncit, și-a adus contribuția pentru promovarea echipei. Traversa o etapă mai puțin bună și alții au avut perioade de genul și au reușit cu mult sprjin.

Antrenez băieți cu valoare și caracter, caracter deosebit, nu a fost ușor, când primești gol ai vină. A venit faza dintr-un aut, am gestionat greșit, e greu să începi un meci decisiv de la 1-0, antrenez băieți de valoare, cu mare caracter, sunt mândru de ei toți și de echipă.

Suntem neînvinși, am atins borne impresionante, echipa națională a ținut steagul sus pentru România. Sunt deschis la orice discuții constructive, referitor la meciul cu Elveția, e important să terminăm neînvinși, înainte de orice, și să terminăm pe primul loc”, a declarat Edward Iordănescu la Digi Sport.