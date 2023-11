„Antrenez băieți cu valoare și caracter!” Ce a spus Edward Iordănescu după ce a calificat România la EURO 2024 

Israelienii au început în forță meciul de la Felcsut, Zahavi deschizând scorul în minutul 2, profitând de spațiile lăsate libere de defensiva tricoloră. Avantajul nu a ținut decât opt minute, iar George Pușcaș a egalat în minutul 10, cu o loviură de cap, după ce șutul lui Denis Drăguș de la distanță a zguduit transversala.

Golul victoriei a fost marcat de Ianis Hagi, în minutul 63, iar România a trecut pe primul loc în clasamentul Grupei I, profitând de remiza Elveției cu Kosovo, scor 1-1. Astfel, tricolorii au șanse mari să încheie grupa pe primul loc dacă nu pierd meciul cu elvețienii.

Edward Iordănescu: „Antrenez băieți cu valoare și caracter!”

Edward Iordănescu a vorbit la finalul meciului, extrem de fericit de calificarea obținută. Selecționerul și-a felicitat jucătorii pentru prestația arătată pe parcursul preliminariilor și s-a arătat încrezător în șansele naționalei la Campionatul European.

„O bucurie fără margini, probabil zilele următoare vom conștientiza mai bine. Am crezut în băieți. Păreri, critici, critici au fost din prima zi de când am venit, dacă era mai multă toleranță poate puteam să facem și mai bine și mai repede. A fost greu. S-au făcut și multe nedreptăți când am venit la națională, dar merge în plan secund.

Vreau să mulțumesc familiei, părinții mei, frații mei au fost la meci aici, au venit după națională peste tot. Le mulțumesc tuturor celor care au crezut în echipa națională, de la început sau pe parcurs. Mulțumesc Federației și președintelui care mi-a dat credit total și mână totală liberă, am luat deciziile pe care le-am crezut de cuviință. În ultimul rând îi mulțumesc Lui Dumnezeu, eu sunt credincios.

Este primul semn că ar trebui să fim mai toleranți cu băieții, e jucător care joacă în Serie A, a muncit, și-a adus contribuția pentru promovarea echipei. Traversa o etapă mai puțin bună și alții au avut perioade de genul și au reușit cu mult sprjin.

Antrenez băieți cu valoare și caracter, caracter deosebit, nu a fost ușor, când primești gol ai vină. A venit faza dintr-un aut, am gestionat greșit, e greu să începi un meci decisiv de la 1-0, antrenez băieți de valoare, cu mare caracter, sunt mândru de ei toți și de echipă.

Suntem neînvinși, am atins borne impresionante, echipa națională a ținut steagul sus pentru România. Sunt deschis la orice discuții constructive, referitor la meciul cu Elveția, e important să terminăm neînvinși, înainte de orice, și să terminăm pe primul loc”, a declarat Edward Iordănescu la Digi Sport.