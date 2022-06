Edward Iordănescu a vorbit despre accidentarea lui Cristea: „S-a comentat decizia de a-l păstra cu noi!” Cât va lipsi fundașul 

„Tricolorii” au pierdut rușinos duelul cu Muntenegru, 0-2, iar acum se pregătesc pentru a doua partidă, cea cu Bosnia și Herțegovina, care se dispută tot în deplasare. Primul meci a adus și primele probleme pentru lotul lui Edward Iordănescu, după ce s-a accidentat serios Iulian Cristea.

Fundașul de la FCSB a fost schimbat în minutul 12, iar imediat după meci, FRF a anunțat că a suferit o ruptură în zona genunchiului și va fi indisponibil o lungă perioadă de timp. Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei României, a criticat decizia staff-ului de a-l ține pe Cristea și în deplasarea cu Bosnia, însă au venit și primele explicații.

Edward Iordănescu dezvăluie motivul pentru care Cristea a fost păstrat în cantonamentul naționalei + Cât va lipsi fundașul



La conferința de presă premergătoare meciului cu Bosnia, selecționerul Iordănescu a vorbit despre accidentarea lui Cristea, care a aterizat cu piciorul în gaura unui aspersor după un duel aerian. Tehnicianul a răspuns și criticilor primite, motivând decizia de a-l ține pe fundaș în cantonamentul naționalei.

Totodată, Edward Iordănescu a dezvăluit și care este timpul de indisponibilitate al lui Iulian Cristea. Jucătorul FCSB-ului va lipsi peste șase luni, pierderea fiind una importantă pentru vicecampioana României, în contextul în care Cristea era singurul fundaș central de profil rămas în lot.

„Din păcate, Iulică... am văzut că s-a comentat decizia nostră de a îl păstra cu noi şi aia a fost interpretată. Recunosc că nu am avut timp să fac revista presei, dar am profesionişti lângă mine care îmi aduc la cunoştinţă măcar lucrurile esenţiale şi am văzut că a fost şi asta interpretată în fel şi fel... de ce Iulică este cu noi aici.

Pentru simplul motiv că, deşi avem un doctor foarte competent, cu un staff medical extrem de competent şi de implicat, şi doctorul, după primul contact cu jucătorul, a pus un anumit diagnostic, dar ca orice profesionist trebuia să facă investigaţii suplimentare. Şi după cum ştiţi, la astfel de accidentări, recomandarea este să nu se facă acele investigaţii decât după un anumit timp, ceea ce s-a şi întâmplat.

Am luat jucătorul cu noi ca să facem cele investigaţii, să avem un diagnostic final, să înştiinţăm clubul, după care am cerut oficial clubului să ne spună ce doreşte, cum să procedăm, dacă să vină la Bucureşti, dacă să meargă direct în străinătate pentru operaţie. Cred că a fost o manieră foarte profesionistă şi cred că aşa era normal, nu să îl aruncăm într-un avion şi să îl trimitem la Bucureşti.

Din păcate, vorbim de la şase luni în sus. Şi la Iulică Cristea a fost şi foarte multă neşansă, pentru că atunci când a sărit la un duel aerian, a aterizat exact într-o gaură de la aspersorul care stropeşte terenul.

I-a sărit genunchiul şi, din păcate... el a mai avut problemă cu celălalt genunchi, deci nu e acelaşi genunchi, este efectiv... s-a întâmplat la acest joc, cu foarte mult ghinion. Mai sunt şi alte probleme medicale, dar nimic foarte grav”, a declarat Edi Iordănescu la conferința de presă.